Chi è Edoardo Stoppa? Il marito di Juliana Moreira ha oggi 54 anni e vanta alle spalle una carriera incredibile nel mondo della televisione. Nato nel 1969 a Milano il 20 novembre, si è laureato in Psicologia a Padova dopo aver frequentato il Liceo Linguistico. Durante gli studi si appassiona però al mondo della recitazione e inizia a frequentare alcuni corsi con Lino Damiani. Parallelamente si appassiona allo sport e inizia a seguire lezioni di snowboard, paracadutismo e anche arti marziali.

Innamorato dei suoi genitori, Edoardo Stoppa ha sempre dichiarato di essere legatissimo alla sua famiglia, in particolare al padre Paolo Stoppa, anche lui inserito nel mondo della recitazione. Per quanto riguarda la sua vita privata, il conduttore ha fatto parlare di sè per via del matrimonio con la bellissima Juliana Moreira. Con lei si è sposato nel 2017 e dalla loro unione del 10 novembre dello stesso anno sono nati due figli, Lua Sophie nel 2011 e Sol Gabriel, venuto al mondo nel 2016. La cerimonia è stata tenuta da Giuseppe Sala, sindaco di Milano nel Palazzo Reale della città.

Edoardo Stoppa, dalle indagini di Striscia La Notizia alla mancata vittoria a L’Isola Dei Famosi: la brillante carriera

Edoardo Stoppa ha una famiglia felice, e come spesso ha raccontato, anche la moglie Juliana Moreir conserva un bellissimo rapporto con i suoi genitori. Il conduttore è oggi seguito da quasi 40mila followers su Instagram, profilo dove pubblica le foto del suo lavoro, ma anche della sua vita privata insieme alla moglie e ai figli. Nel corso della sua carriera lo abbiamo visto in moltissimi programmi come Scherzi a Parte, Ellen Hidding, Striscia La Notizia (dal 2008 al 2020) e ancora, Ogni Mattina e L’Isola dei Famosi, dove è stato uno dei concorrenti nel 2024.

A proposito de L’Isola dei Famosi, Edoardo Stoppa ha dichiarato al pubblico di essere rimasto deluso dalla non vittoria al reality di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che in questa edizione condotta da Vladimir Luxuria ha vinto Aras Senol, attore turco. In ogni caso, Edoardo Stoppa ha una buona autostima nei confronti di sè stesso, e in un’intervista a “Ciao Maschio” aveva dichiarato di essere un uomo molto determinato, frenetico e soprattutto onesto. Dopotutto, la sua lunga carriera dimostra quanto lo showman sia estremamente preparato e capace di svolgere il suo lavoro nel mondo dello spettacolo. Emblematiche sono state le sue inchieste a Striscia La Notizia sul benessere animale negli scorsi anni.