Edoardo Stoppa dimagrito all’Isola dei Famosi/ La moglie Juliana Moreira preoccupata: “È molto provato”

Edoardo Stoppa è molto dimagrito da quando si trova all’Isola dei Famosi. È per questo motivo che in molti hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute. Tra questi c’è anche la moglie Juliana Moreira, che è volata in Honduras nei giorni scorsi per rivederlo dopo giorni di lontananza. È proprio del loro incontro che la modella ha parlato nel corso di un’ospitata a Verissimo con Silvia Toffanin.

“Come l’ho trovato? Molto provato, molto magro. Ma ha detto che è un’esperienza che si porterà dietro tutta la vita. Lui se la sta cavando bene, sono molto orgogliosa di lui”, ha raccontato. La situazione dunque sembrerebbe essere sotto controllo. Il dimagrimento infatti è inevitabilmente parte del percorso, che richiede molti sacrifici e sforzi fisici. Edoardo Stoppa in tal senso è sicuramente uno dei naufraghi che non si tira mai indietro. È per questo motivo che probabilmente sta patendo la fame più di altri.

Juliana Moreira e la gelosia per Edoardo Stoppa

Juliana Moreira dopo essere tornata dall’Honduras ha ammesso, oltre che di essere preoccupata per l’eccessiva magrezza del marito Edoardo Stoppa, anche di essere un po’ gelosa per le donne con cui sta condividendo l’esperienza dell’Isola dei Famosi. “I primi giorni mi pesava un po’ perché l’ho visto dormire con le altre concorrenti e io gli avevo detto di non dormire con le donne, ma solo con gli uomini”, ha raccontato.

Durante il periodo trascorso nell’isola, però, ha capito il motivo per cui spesso i naufraghi dormono vicini tra loro. “Non dormono coperti per il freddo, ma per proteggersi dagli animali, dai granchi di terra che entrano nei vestiti. Ci sono tarantole, serpenti, iguane. Io non ho dormito tutta la notte e loro, invece, dormivano tutti attaccati e poi ho capito perché”. Nulla da temere dunque per la modella, che aspetta a casa il marito.

