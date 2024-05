Edoardo Stoppa, sorpresa dai figli Lua Sophie e Sol Gabriel e dalla mamma Gabriella/ I naufraghi commossi

Edoardo Stoppa all’Isola dei Famosi ha ricevuto una sorpresa da parte della sua famiglia. Il naufrago ha dovuto affrontare una prova fisica per ottenere il regalo, ma non si è tirato indietro. Anzi, è riuscito a farcela in meno della metà del tempo che gli era stato concesso. “Il pensiero alla mia famiglia mi motiva ogni istante, penso a Juliana e ai miei bambini. È la mia ragione di sopravvivenza. Io seguo me stesso e so che ci sono loro a casa ad aspettarmi e a guardarmi. Voglio essere un esempio per loro”, ha affermato.

È così che è partito un video messaggio da parte di Lua Sophie e Sol Gabriel, i figli di Edoardo Stoppa. “Ciao papà, ti ricordi questo diario? Dentro ci hai scritto tanti messaggi per farci stare meglio e non farci piangere per la tua mancanza. Uno dice ‘siete fantastici, speciali e unici, credete in voi stessi’. Io voglio dirlo a te. Noi tifiamo per te. Sei il migliore”, queste le loro parole. Nelle immagini in compagnia dei bambini c’era la nonna Gabriella: “Resisti, non manca molto. Il premio finale sarà bellissimo, perché è la tua famiglia”, ha detto al figlio. Infine, è apparso anche il loro cane. Tutti i naufraghi si sono commossi, soprattutto Samuel Peron.

Edoardo Stoppa, il video messaggio dei figli e il sostegno di Juliana Moreira

Dopo avere ascoltato il messaggio dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel e della mamma Gabriella, Edoardo Stoppa ha avuto anche modo di parlare per qualche istante con la moglie Juliana Moreira, presente in studio ad ogni puntata dell’Isola dei Famosi e qualche settimana fa volata proprio in Honduras per rincontrare l’inviato di Striscia la Notizia. “La mia famiglia è la mia fonte di ispirazione in ogni prova. Juliana è una donna meravigliosa, mi incita sempre. Quest’Isola regala momenti meravigliosi e ti insegna tanto”, ha ribadito il naufrago.











