Isola dei famosi 2024, 11a puntata/ Diretta ed eliminato: un naufrago dovrà affrontare un grande sacrificio

Isola dei famosi 2024: anticipazioni e diretta 26 maggio 2024

È tutto pronto per l’ 11a puntata dell’Isola dei famosi 2024 che andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.30 circa su Canale 5. Vladimir Luxuria è al timone di questa edizione accompagnata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’imprenditrice ed il giornalista hanno il compito di commentare e comprendere le dinamiche create dai naufraghi concorrenti. E dalle anticipazioni si scopre cosa accadrà in puntata.

Nella puntata di questa sera innanzitutto si scoprirà chi sarà l’eliminato tra Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Il meccanismo del televoto prevede che il pubblico a casa tramite App Mediaset Infinity, Sito Web, SMA e Smart Tv, deciderà chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Le tre new entry, a quanto pare, non sono stati accolti con entusiasmo dai naufraghi più veterani essendo finiti tutti al televoto.

Isola dei famosi 2024: dura prova per un naufrago e confronto tra Khady ed Artur

Per quanto riguarda, invece, le dinamiche dei naufraghi-concorrenti, nella 11a puntata dell’Isola dei famosi 2024 ci sarà un duro confronto tra Khady Gueye ed Artur Dainese. I due modelli sono stati tra i protagonisti assoluti di questa edizione. Sin dall’inizio tra i due è nata della sintonia e della complicità sfociata in un breve flirt che è finito a causa di Dainese. Il modello, infatti, in una scorsa puntata aveva scatenato le ire di Khady quando ha confessato di essere disposto a ‘tradirla’ pur di andare avanti nel gioco. A complicare le carte in tavola, poi, c’è anche Karina Sapsai. Infatti sembra che è nata una nuova coppia formata da Artur e Karina e ciò ha scatenato la gelosia di Khady. Come si evolverà questo triangolo amoroso?

E poi ancora delle anticipazioni sul reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria si scopre che tornerà una temutissima prova presente nelle vecchie edizioni. Uno dei naufraghi dovrà rasarsi i capelli a zero e se deciderà di sottoporsi a questo grande sacrificio otterrà un’enorme ricompensa per se stesso e per tutto il gruppo. Non mancheranno poi altri confronti ed il commento di ciò che è successo negli ultimi giorni. Spazio infine alle temutissime nomination per scoprire chi saranno i concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei famosi 2024

L’11a puntata dell’Isola dei famosi 2024 è visibile in diretta in prima serata su Canale 5 oggi, domenica 26 maggio 2024, in prima serata. E possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity mentre dopo la messa in onda la puntata insieme alle precedenti è sempre disponibile sul catalogo. Si procede spediti verso la fine di questa edizione, per la prima volta condotta da Vladimir Luxuria che non sta brillanto negli ascolti. L’ultima puntata, infatti, ha registrato il record negativo di puntata meno vista della storia con solo il 12% di share per 1.678.000 telespettatori.

