Non solo Striscia la Notizia nella carriera di Edoardo Stoppa; per quanto il tg satirico abbia forse consegnato al conduttore buona parte della sua notorietà, in realtà la sua carriera televisiva, prima e dopo, è altrettanto ricca. La sua esperienza sul piccolo schermo parte da La7 con i programmi Match Music e Call Game. Non si è fatto mancare anche gli approfondimenti culturali, come dimostrato dai 4 anni alla conduzione di National Geographic.

L’amore per gli animali è un altro aspetto che caratterizza Edoardo Stoppa, come dimostrato proprio dal suo longevo impegno come inviato di Striscia la Notizia. Per il tg satirico ha lavorato dal 2008 al 2020 impegnandosi con determinazione e passione a diverse inchieste e casi riferiti proprio al benessere degli animali. Più di recente, Edoardo Stoppa si è cimentato per la prima volta anche nel mondo dei reality; lo abbiamo visto primeggiare infatti nel cast della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi 2024. Un percorso lungo e tortuoso che ha anche preoccupato a tratti osservando il suo fisico provato per fame e fatica. Quasi annunciato come vincitore, alla fine si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, ovvero il terzo posto.

Altrettanto note sono le curiosità che riguardano la vita privata e sentimentale; dal 2007 Edoardo Stoppa è legato all’ex modella e conduttrice Juliana Moreira, sua moglie dal 2017. Già prima delle nozze hanno sublimato l’amore che li lega con la nascita di ben due figli: Lua Sophie (nata nel 2011) e Sol Gabriel (nato nel 2016). Il rapporto tra Edoardo Stoppa e sua moglie Juliana Moreira viaggia dunque spedito verso i primi vent’anni d’amore dato che, prima delle nozze, il fidanzamento tra i due durava dal 2007.