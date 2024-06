Edoardo Stoppa stroncato all’Isola dei Famosi: “Buonista, lancia il sasso e nasconde la mano”/ Lite con Artur

Edoardo Stoppa criticato all’Isola dei Famosi. Il naufrago ha avuto nel corso della settimana una discussione con Artur Dainese. Il modello ucraino mentre sbucciava i cocchi ne ha messo uno ancora pieno in mezzo a quelli da buttare via. Un gesto, probabilmente involontario, che non è sfuggito all’inviato di Striscia la Notizia, il quale lo ha accusato alle spalle di averlo fatto con l’obiettivo di mangiarlo successivamente, a discapito degli altri. È così che lo ha raccontato agli altri naufraghi, prendendo poi un provvedimento. “Da leader ho deciso che solo io avrei aperto i cocchi, per evitare problemi”, ha precisato.

Edoardo Stoppa a rischio ritiro all'Isola dei Famosi 2024?/ Vesciche e ustioni: Juliana Moreira allarmata

Artur Dainese, da parte sua, è rimasto a lungo inconsapevole. “Io ero incredulo quando mi è arrivata la voce, sono andato a dirglielo e lui mi ha confermato. Mi ha detto che avremmo parlato, poi gliel’ho richiesto e ha intavolato un dialogo molto tranquillo. Mi ha accusato di avere nascosto il cocco, ma io giuro di non averlo mai fatto. Probabilmente sono una persona scomoda e quindi continuano a fare i giochini. Avete proprio cannato. Io non so perché vengo sempre messo in mezzo a queste cose”, ha affermato. A difendere Edoardo Stoppa è stato poi Samuel Peron: “Artur ne ha combinato di cotte e di crude, per cui il dubbio viene. Lui è molto preciso quando pulisce il pesce e il cocco, per cui è sembrato strano. Tutto qui. Se non è così, mi scuso per avere frainteso”.

Juliana Moreira preoccupata per Edoardo Stoppa all'Isola dei Famosi 2024/ "È debilitato, ustionato 5 volte"

Edoardo Stoppa e il botta e risposta con lo studio all’Isola dei Famosi

Alla conduttrice Vladimir Luxuria e agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese tuttavia non è piaciuto il comportamento avuto da Edoardo Stoppa nei confronti di Artur Dainese all’Isola dei Famosi. “Dovevi dirglielo in faccia. Tu a favore di telecamera ne hai parlato con tutti per metterlo in cattiva luce. È sintomo del fatto che non vuoi sporcarti, è da buonisti. Lanci il sasso e nascondi la mano. Per accusare qualcuno bisogna avere delle certezze”, hanno sottolineato dallo studio.

Edoardo Stoppa, tuttavia, ha continuato a non scomporsi. “Sono gli ultimi giorni ed è normale che vengano fuori queste dinamiche. Non è vero che ho il freno a mano tirato, io sono così nella vita. Non è facile che perda la pazienza, cerco di smussare gli angoli. Da leader mi comporto così. Non mi piaceva l’idea di creare un caos. È la mia linea”, ha concluso.

Edoardo Stoppa, pianto di sfogo all’Isola dei Famosi: “Quando torno…”/ Poi punge Artur: “Tiri fuori le pal*e"

© RIPRODUZIONE RISERVATA