Edoardo Tavassi affonda Lory e Nick a L’isola/ L’accusa “Giocano in modo scorretto..”

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano in Honduras: le fazioni tra loro contrapposte, parla Edoardo Tavassi

In prima serata su Canale 5, il 6 giugno 2022 si è registrata la nuova diretta de L’isola dei famosi 2022, che tra le altre novità ha registrato lo sbarco in Honduras delle “piratesse”, Soleil Sorge e Vera Gemma. In apertura della diretta, una volta incalzato sulla fazione del gruppo di naufraghi a lui avversa -rappresentata da Lory Del Santo e Nick Luciani- Edoardo Tavassi ha reso noto il motivo per cui non tollera il gioco condotto da quest’ultimi due. Ha cioè lamentato che i due siano protagonisti di un gioco scorretto e che cerchino con ogni mezzo di portare acqua al loro mulino, anche nel tentativo di comprarsi la fiducia degli ultimi arrivati nel reality, per poter avere la meglio sulla fazione del gruppo avversa.

“Il ruolo di Lory Del Santo è quello di andare a parlare male di ogni persona. Prima cerca di comprare Luca Daffré- dichiara quindi Edoardo Tavassi, piuttosto provato circa la condotta assunta da Lory Del Santo a L’isola dei famosi 2022-, perché è muscoloso e poteva vincere le prove leader… ma Luca non ci casca, poi ci prova con Gennaro Auletto, che all’inizio ci casca…”.

Edoardo Tavassi e la stoccata a Lory Del Santo e Nick Luciani

Quindi, proseguendo lo sfogo sulla fazione avversa, a L’isola dei famosi 2022, Edoardo Tavassi così anticipa l’eliminazione al televoto di Lory Del Santo: “Gli danno da mangiare, eppure le forze ce le ha che è tra gli ultimi arrivati…Poi però Gennaro apre gli occhi. Lory mi abbraccia e poi nega davanti a tutti che io sia il suo “preferito, come ha dichiarato”. Infine, la stoccata finale di Edoardo Tavassi non solo colpisce Lory Del Santo ma anche Nick Luciani: “Lo stesso lei fa con Nicolas Vaporidis.. la mia delusione dell’isola è anche Nick Luciani, che sparla delle persone alle spalle”.

Insomma, sembra proprio che il gruppo di naufraghi concorrenti a L’isola dei famosi 2022 sia diviso a metà, e a rendere le due fazioni ancor più in contrasto tra loro è ora lo sbarco a L’isola dei famosi di Soleil Sorge e Vera Gemma, che hanno diviso gli isolani in due team assestanti: il team Soleil e il team Vera.

