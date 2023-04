Edoardo Tavassi, chi sono i fratelli Federico e Alessandro/ Signorini “Ma la paghetta ve la dà?”, la replica

Una sorpresa per Edoardo Tavassi nel corso della finale del Grande Fratello Vip. Il concorrente, in piedi davanti al led, sente delle voci: “Edo ci manchi! Siamo qua!”. Lui capisce subito che si tratta dei suoi fratelli, Alessandro e Federico, e corre fuori: “No va be non ci credo. Ma quanto siete cresciuti???”. Alessandro, il fratello più grande, è emozionato: “Quanto ci sei mancato? Le tue battute… Anche se non siamo stati male senza di te”.

Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score: pareggio tra Sassuolo e Torino

Edoardo non ci crede e continua a ripetere: “Quanto siete belli? Anche se meno belli di me! Sembra che non vi vedo da quindici anni”. Il concorrente chiede poi: “A calcio giocate? Siete forti o scarsi come vostro fratello?”. Alessandro ride e spiega: “Ci è mancato a modo suo. È un fratellone”… E Tavassi conferma: “Essere mio fratello vuol dire essere preso in giro costantemente”.

Diretta/ Sassuolo Torino (risultato finale 1-1): Sanabria risponde a Pinamonti

I fratelli di Edoardo Tavassi promuovono Micol

Alfonso Signorini chiede poi ai fratelli di Edoardo Tavassi: “Ma la paghetta ve la dà?” e Alessandro scherza: “Ma no, la diamo noi a lui!”. Il conduttore interroga poi i due ragazzi sui consigli del fratello maggiore sul tema ragazze e il più grande spiega: “Con lui è divertentissimo, ogni volta è un’avventura, mi fa fare le peggio figure. Ogni volta che passiamo davanti a una ragazza mi dice davanti a loro ‘Vai Alessandro, vai'”.

Parlando poi di Micol, Federico la promuove: “Sì, mi piace. Sono convinto. Credo che a Edoardo faccia bene”. Conferma anche Alessandro: “Sono stati una coppia meravigliosa in questi mesi nella Casa”. I due ragazzi sono i figli del papà di Edoardo, nati da una storia successiva.

Diretta/ Renate Lecco (risultato finale 0-2): Zambataro e Lakti

© RIPRODUZIONE RISERVATA