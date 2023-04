LUCIANO E EMANUELA, GENITORI EDOARDO TAVASSI/ L’incontro col papà al GF Vip

Edoardo Tavassi con papà Luciano: l’incontro al GF Vip

Grandi emozioni per Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver incontrato i fratelli in passerella, per il concorrente è arrivato anche un emozionante incontro con il padre Luciano nel salone della Casa. Un rapporto strettissimo quello che li unisce. “Non vedevo l’ora di vederti” le parole del papà, che emozionano e non poco il figlio, scoppiato in lacrime tra le sue braccia. E aggiunge: “Sei bello, sei forte, fuori stanno tutti quanti bene, Guendalina ha fatto un tifo per te come non mai“.

Nella Casa padre e figlio si scambiano affettuosi abbracci, nonché parole di affetto, stima ed ammirazione. I due si son ritrovati dopo tanto tempo e, per Tavassi, è stata un’indubbia iniezione di energia per affrontare al meglio questa finale (Agg. Ruben Scalambra).

Emanuela Fuin e Luciano Tavassi, la separazione ha coinvolto i figli

Emanuela Fuin e Luciano Tavassi sono i genitori di Edoardo Tavassi, finalista del Grande Fratello Vip 2023. Un amore naufragato dopo la nascita dei figli Guendalina ed Edoardo. Una gestione non facile quella della famiglia Tavassi che, poco dopo la separazione, sono finiti davanti ad un giudice. Un divorzio che hanno dovuto vivere anche Edoardo e Guendalina che in quegli anni erano solo dei bambini, ma che ancora oggi portano i segni di quanto successo. Proprio Edoardo, durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, ha raccontato: “separarci è stata una cattiveria che non riesco a capire, siamo andati di mezzo per alcuni errori dei nostri genitori. È stato una schifezza che un giudice facesse scegliere a due bambini con chi stare”.

La separazione dei genitori non è stato un momento felice neppure per Guendalina Tavassi che è stata separata dal fratello Edoardo: “mi mancava mio fratello quando mi sentivo sola e nessuno mi capiva. Ho scelto di vivere con il mio papà, ma Edoardo è sempre stato il mio punto di riferimento e non averlo era brutto. Ci hanno diviso da molto piccoli, mi sono ricordata quando ci separavano. E’ stato un periodo orribile”.

Edoardo Tavassi, chi sono i genitori Emanuela Fuin e Luciano Tavassi

“Non auguro la mia adolescenza a nessuno. Il giudice della separazione fece decidere a noi, così ci separarono. Per lei mi butterei nel fuoco. E’ stata una schifezza che un giudice decidesse di dividere due bambini” – ha raccontato in lacrime Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi. Ma chi sono Emanuela Fuin e Luciano Tavassi, i genitori di Guendalina ed Edoardo? Tra i due la mamma è la più conosciuta, visto che in passato ha lavorato nel mondo della televisione con mostri sacri del calibro di Renzo Arbore e Nino Frassica.

Non solo, la Fuin ha partecipato anche a programmi come “L’araba fenice” e nel varietà cult “Fantastico” condotto da Enrico Montesano e Anna Oxa. La donna ha lavorato anche come attrice in fiction di successo come “Commesse”.











