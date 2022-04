Edoardo Tavassi ci prova con Estefania, e Roger?/ Chi la conquisterà sul’Isola dei Famosi 2022…

Giovedì 31 marzo Edoardo Tavassi è entrato a far parte del cast dell‘Isola dei Famosi 2022 in coppia con la sorella Guendalina, che aveva già partecipato a una precedente edizione. I due entrano in gioco per dare una ventata di energia e novità al gruppo. A bordo dell’elicottero, dopo aver ammesso di essere un po’ preoccupati ma volenterosi nel riuscire a vivere al massimo l’esperienza sull’isola, si gettano in acqua.

Su Playa Accoppiada li accoglie Alvin che li presenta, poco dopo ai compagni in Palapa. Edoardo e Guendalina sono accolti con entusiasmo e, per rompere il ghiaccio, Guendalina fa una confessione: il fratello ha puntato una naufraga che gli piace, Estefania. I concorrenti però affermano che Edoardo è arrivato tardi.

Edoardo Tavassi, successo di pubblico e critica con Guendalina a L’Isola dei Famosi 2022

Guendalina e Edoardo Tavassi, essendo appena entrati a L’Isola dei Famosi 2022, sono immuni ma possono votare e nominano Blind e Roberta Morise. La coppia neo entrata è già molto apprezzata sia dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Lussuria sia dal pubblico del web. Ilary Blasi regala un momento di gioia a Guenda facendola parlare con il fidanzato Federico Perna, in studio.

I due si salutando scambiandosi epiteti affettuosi finché Edoardo interviene per bloccare lo show tra i due dicendo a Ilary che se non li fermi continuano così all’infinito. Inoltre afferma che sono una coppia che non parla di nulla tutto il giorno, ma si limitano a scambiarsi smancerie. Tutti i presenti sia in diretta dall’Honduras sia dallo studio scoppiano a ridere.

Le parole di Diana Del Bufalo sull’ex Edoardo Tavassi

C’è chi Edoardo Tavassi lo conosce molto bene e ancor prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi 2022. Stiamo parlando della cantante e comica Diana Del Bufalo che con lui ha avuto una splendida storia d’amore. Durante la prima apparizione in tv dell’uomo la ragazza ha postato un messaggio per lui nelle stories di Instagram, dimostrando di volergli ancora bene e di avere un buon rapporto con lui: “Dajeeee Edooo!!!”.

Non molto tempo fa aveva parlato della loro storia sempre su Instagram, facendo commuovere i suoi fan: “Per me è stato un angelo custode. Senza lui non sarei arrivata alla mia crescita e guarigione. È come se qualcuno me lo avesse mandato. Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati va oltre la materia, è qualcosa che sta su non so proprio perché. Le persone non entrano mai per caso nella vita. Non direi che la nostra storia è finita, niente finisce, ma le cose si muovono”.











