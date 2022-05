Edoardo Tavassi demolisce Estefania all’Isola “Hai detto caz*ate”/ “Hai preso in giro tutti”

Estefania ignora Roger e lo accusa all’Isola dei Famosi: “Fa la vittima”

Sarà una puntata scoppiettante quella dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 23 maggio su Canale 5. Il daytime che anticipa la diretta ci anticipa infatti una serie di dinamiche che verranno affrontate questa sera da Ilary Blasi e che riguarderanno anche la ex ‘coppia’ Roger Balduino ed Estefania Bernal. Il modello ha voluto chiedere scusa ai compagni per aver mentito in merito alla storia con Estefania, accaparrandosi l’abbraccio di tutti i naufraghi, o quasi.

Estefania, infatti, non l’ha abbracciato ma anzi se n’è andata dall’altra parte dell’Isola, ignorandolo. In confessionale, poi, ha spiegato il perché di questo gesto: “Me ne vado perché non avevo voglia di abbracciare Roger, secondo me se n’è approfittato tantissimo per farsi passare da vittima perché non lo ritengo sincero”.

Edoardo Tavassi accusa Estefania: “Hai detto una serie di cazz*te”

Prima di questo momento però Estefania Bernal è stata bersagliata dallo sfogo di Edoardo Tavassi. In un nuovo gioco della ‘verità’ con in palio una torta, i naufraghi si sono sfogati, dicendo la propria sui compagni d’avventura. Quando è toccato ad Edoardo, ha preso di mira Estefania, accusandola di aver continuamente mentito durante queste settimane in Honduras: “Una serie di ca*zate una dopo l’altra, sei entrata facendo finta di far coppia con Roger, è una presa in giro per tutti quanti e per l’intelligenza nostra, il tuo soprannome per noi è mentirosa”, ha accusato. Un discorso che verrà certamente affrontato anche questa sera in diretta, magari con un confronto diretto tra le varie parti in gioco.

