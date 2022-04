Edoardo Tavassi depilato per amore di Guendalina/ “Sono extension!”, web si scatena

I fratelli Tavassi continuano a scatenare l’ironia del web: Edoardo per amore di Guendalina ha accettato di farsi depilare in diretta nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022. A rasare l’uomo al petto e ad una ascella è stata proprio la sorella, allarmata dalla conduttrice Ilary Blasi, che le ha fatto credere di non avere nessuna notizia del fidanzato Federico ormai da settimane. In realtà per la influencer, nel caso in cui la “prova” fosse superata, c’era un video-messaggio del suo amato.

Edoardo Tavassi, da parte sua, non si è tirato indietro. “Vedere mia sorella felice vale tutti i peli del mondo”, ha affermato. È così che si è fatto togliere con un rasoio i peli del petto e di una ascella. “Hai delle extension, mica dei peli”, ha sottolineato Guendalina Tavassi. Lui, da parte sua, ha chiesto quantomeno di non essere lasciato depilato a metà. “Ora riuscirai a conquistare tutte le donne sull’isola”, ha scherzato la influencer.

Edoardo Tavassi depilato per amore di Guendalina: le reazioni del web

Il web si è scatenato nel vedere la scena di Edoardo Tavassi depilato per amore della sorella Guendalina nel corso della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2022, che è andata in onda lunedì 18 aprile. In molti amano il rapporto che i due hanno. È stata una vera e propria sorpresa in positivo di questa edizione: spontaneo, sincero e unico. Anche in questa “prova di affetto” i fratelli hanno dimostrato di essere affiatati e di vivere questa avventura nel modo migliore.

Con i loro modi di fare sembrano dunque essersi guadagnati i favori di una ampia fetta di telespettatori. Qualcuno addirittura ipotizza di creare una serie con loro protagonisti. “Come si fa a non amarli? Sono comicità allo stato puro”, hanno scritto in queste ore gli utenti di Twitter.

