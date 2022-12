Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi infrangono il regolamento?/ Una domanda…

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi: la domanda ai nuovi concorrenti

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi infrangono il regolamento? L’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha smosso i già precari equilibri della casa. I vipponi che sono in casa già da diversi mesi hanno approfittato dell’arrivo dei nuovi coinquilini per chiedere informazioni sull’esterno. A farsi prendere dalla curiosità sono stati soprattutto Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice, durante una chiacchierata con Dana Saber, si è soffermato sull’uso dei social parlando dell’importanza di curare Instagram dove si svolge la maggior parte del suo lavoro.

Con una coperta addosso ha così provato a scoprire l’attuale numero di followers chiedendo qualcosa a Dana Saber che, litigando con Micol Incorvaia, ha dimostrato di aver seguito parte delle dinamiche.

Edoardo Tavassi, la domanda scomoda a Nicole Murgia

Edoardo Tavassi, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha cominciato una frequentazione con Micol Incorvaia. Frequentazione sostenuta da Guendalina Tavassi, dalla madre di Tavassi, ma anche da Clizia Incorvaia. Edoardo, però, non nasconde di voler conoscere il parere del pubblico e, approfittando della presenza di Nicole Murgia, ha chiesto a quest’ultima quanto piaccia la coppia con Nicole.

La Murgia si è lasciata sfuggire qualcosa lasciando intendere il grosso seguito che gli “Incorvassi”, come vengono definiti dai fan, hanno sui social. Poche informazioni, invece, per Antonella Fiordelisi che non è riuscita a scoprire l’esatto numero dei followers che ha attualmente.

‘Antonella è malata di consensi’

il loro idolo: pic.twitter.com/g3eB4XzYk7 — appeso (@appecundria) December 22, 2022

