Edoardo Tavassi e Marco Cucolo abbandonano l’Isola dei Famosi?/ “A rischio ritiro per un malessere fisico”

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo si ritirano dall’Isola dei Famosi?

A pochissime settimane dalla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi, altri due concorrenti potrebbero essere costretti a ritirarsi. A rischiare di dover abbandonare il programma sono Edoardo Tavassi e Marco Cucolo che, stando alle ultime notizie, starebbero poco bene. Nel daytime andato in onda ieri, 8 giugno, i due sono stati portati in infermeria per alcuni accertamenti medici. Non si conoscono i motivi, solo che già da qualche giorno i due accusano dei problemi fisici, come evidenziato in qualche daytime di pochi giorni fa.

Stando però alle ultime indiscrezioni che arrivano dall’esperto di gossip Amedeo Venza, la permanenza di Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sull’Isola dei Famosi sarebbe realmente a rischio proprio a causa di questi problemi fisici accusati in questi giorni.

Edoardo Tavassi e Marco Cucolo come Roger: costretti ad abbandonare l’Isola?

“Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero lasciare L’Isola per via di un malessere fisico… Proprio ieri erano assenti dalla spiaggia perché portati in infermeria“, fa sapere Amedeo Venza su Instagram. I due naufraghi, dunque, potrebbero dover seguire le orme di Roger Balduino, costretto ad abbandonare il gioco a causa di una serie di infortuni.

Solo pochi giorni fa, infatti, veniva annunciato il suo ritiro: “Dopo ben due lunghi mesi, l’avventura di Roger sulle spiagge dell’Honduras termina qui. Nonostante la forza e la tanta tenacia, le sue condizioni fisiche non gli permettono di proseguire il gioco: Roger, infatti, per motivi medici è costretto ad abbandonare definitivamente l’Isola e a fare ritorno in Italia.”

