Edoardo Tavassi lascia l’Isola per “accertamenti medici”: si ritira?/ “L’hanno portato via”: come sta?

Edoardo Tavassi lascia l’Isola per accertamenti medici: come sta?

Chi si è sintonizzato alle 15.45 di oggi 8 giugno su Canale 5 e ha seguito il daytime dell’Isola dei Famosi, si è accorto dell’assenza di due concorrenti. Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono stati portati in infermeria per alcuni accertamenti, cosa che accade all’Isola quando i naufraghi manifestano problemi fisici. E se per Cucolo è da giorni che si parla di malessere fisico, a quanto pare, causato da problemi gastrointestinali, per Edoardo questa è una novità.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola nelle ultime ore ma, a quanto ne sappiamo, solo momentaneamente per fare alcuni accertamenti medici. Non è stato chiarito cosa sia accaduto al naufrago che, negli ultimi giorni, ha comunque palesato di non stare benissimo, come sottolineato anche da Nick Luciani in un recente daytime.

Edoardo Tavassi sta male all’Isola dei Famosi?

C’è il rischio che Edoardo Tavassi lasci l’Isola dei Famosi? Al momento non pare ci sia un livello di allarme tale per il naufrago, che potrebbe rientrare nel gruppo già domani. Non resta, dunque, che attendere i prossimi aggiornamenti dall’Isola.

Sicuramente in attesa di rivederlo e riabbracciarlo c’è Mercedesz Henger. Proprio durante l’ultima diretta dell’Isola, la ragazza si è dichiarata a lui, dicendo: “Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui, spero che avrò modo di farle cambiare idea.”

