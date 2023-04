Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, l’amore dopo il GF Vip/ “E’ difficile staccarsi”

Edoardo Tavassi e Micol sempre più innamorati: la storia dopo il GF Vip

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti fra le mura del Grande Fratello Vip 2022 e, giorno dopo giorno, si sono innamorati. L’ex naufrago su Twitter ha svelato ai fan curiosi, come sta procedendo la relazione con la sorella di Clizia fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Come riporta Leggo: “Mi piace tanto avere Micol in casa, tutte le cose che sognavo le sto facendo, anche le cose più stupide come lavare la macchina insieme, vedersi i film sul divano, fare aperitivi insieme. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi” afferma Edoardo Tavassi che aggiunge: “In casa quando mi veniva l’ansia dovevo immaginare cose belle: le cose belle che immaginavo erano momenti con Micol fuori il reality. Si stanno realizzando, lei va d’accordo con i miei amici perché sono simili a me. Se a me piace una ragazza, piace anche a loro. La mentalità è simile. A me basta una connessione, un 65 pollici e Micol, e posso vivere la mia vita sereno senza tossicità”.

Edoardo Tavassi l’incontro con la famiglia di Micol: “bravissime persone”

Una volta uscito dal Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Tavassi ha avuto modo di conoscere la famiglia di Micol Incorvaia. L’ex naufrago ha trascorso le vacanze di Pasqua insieme a Clizia, Paolo e i futuri suoceri. Come riporta Leggo, ai fan ha raccontato l’incontro: “Paolo è una persona squisita, con Clizia sono meravigliosi. Lui è gentile, simpatico, è una bella persona, Clizia uguale.”

E ancora: “Totò (il padre di Micol, ndr) mi vuole bene, alla festa mi abbracciava, ci siamo fatti gli auguri a Pasqua, non vedo l’ora di vederli. Micol viene da una famiglia composta da bravissime persone. La mamma di Micol vince su tutti, è un tornado. Fa ridere, è simpaticissima“. Insomma, sembra che le cose in casa ‘Incorvassi’ procedono a gonfie vele.

