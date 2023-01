Edoardo Tavassi “Farfalle nello stomaco per Micol”/ “E quando siamo soli nel van…”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sempre più vicini: “Il nostro vero è quando stiamo nel van…”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sembrano sempre più in sintonia al Grande Fratello VIP. Nell’ultima puntata del reality, il fratello di Guendalina ha fatto il punto della situazione circa il suo rapporto con la simpatica coinquilina, spiegando che nei suoi confronti sente un sincero affetto, molto più profondo di quanto si possa pensare all’esterno. “Noi non abbiamo bisogno di fare queste cose eclatanti”, ha detto il buon Tavassi, esaltando il tipo di rapporto che ha instaurato con Micol Incorvaia:

Clizia Incorvaia contro Nicole Murgia: "Maliziosa con Tavassi, mia sorella soffre"/ Micol la gela: "È falso!"

“Il nostro vero è quando stiamo lì nel van e ci diciamo le cose. Quando lei parla di “farfalle nello stomaco”, io so cosa ci diciamo, non mi interessa che lei lo dica pubblicamente, non me ne frega niente. Sono cose nostre”, ha aggiunto Edoardo, fiero e orgoglioso del legame con Micol. Che ci sia del sincero interesse appare chiaro, d’altronde Edoardo non fa nulla per nasconderlo e dice di sentire le “farfalle nello stomaco” quando vede di Micol. I due, tutto sommato, sembrano intrigare anche il pubblico, che li apprezza nella loro semplicità.

CHI È SALVATORE INCORVAIA, PADRE DI MICOL INCORVAIA/ Commovente incontro nella Casa!

Edoardo Tavassi su Micol Incorvaia: “Non posso ferire l’unica persona per me importante”

“Sono stato tanto contento per il confronto con il padre. Il feedback di un genitori… io mi metto nei suoi panni. Ha visto come sono io, sono molto rispettoso. Scherzo ma lei è il mio punto di riferimento, la cosa più bella che mi sia capitata, tutto…”, ha detto Edoardo Tavassi, spiegando che nella sua testa c’è soltanto Micol Incorvaia. Non ha quindi nessuna intenzione di rivolgere le sue attenzioni altrove: “La Murgia? Io vado da un’altra così? E vado a ferire l’unica persona per me importante?“.

Elenoire Ferruzzi: "Oriana? Antonino si è comportato male"/ "Tavassi? E' solo il fratello di..."

Edoardo con queste parole ha di fatto confermato quanto ci tenga al suo rapporto con Micol e quanto sia per lui prioritario pensare al bene della Incoravia, proteggendo quanto hanno costruito fino ad ora. “Qua dentro sei tu il mio punto di riferimento. L’importante è che non mi fai chiudere 24 ore su 24 io e te e basta. Questa è un’occasione che abbiamo entrambi di fare questa esperienza insieme. Tu devi aiutarmi non devi diventare un problema”, le parole di Edoardo a Micol, dopo un’incomprensione che i due sembrano ormai aver messo definitivamente alle spalle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA