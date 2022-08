Edoardo Tavassi inviato dell’Isola dei Famosi?/ “Sarebbe bellissimo, ma Alvin…”

Edoardo Tavassi nuovo inviato dell’Isola dei Famosi? L’ex naufrago commenta i rumors

Protagonista dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi potrebbe presto tornare in Honduras in vista della prossima edizione. Non in qualità di concorrente, ruolo già magistralmente ricoperto questa primavera grazie alla sua simpatia e semplicità per cui è entrato nel cuore del pubblico. Si vocifera invece che potrebbe diventare il nuovo inviato ufficiale del reality, sostituendo dunque un maestro del mestiere quale Alvin. La concorrenza però non manca: secondo il settimanale Chi, anche Nicolas Vaporidis potrebbe ricevere tale proposta.

Isola dei Famosi testa a testa tra Vaporidis e Tavassi/ Chi sarà il prossimo inviato?

Intanto Edoardo Tavassi, intervistato dal portale The Pipol Gossip, ha anche detto la sua sulla possibilità di diventare nuovo inviato dell’Isola dei Famosi: “Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo“. Sostituire Alvin, tuttavia non sarebbe impresa facile: “Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!“.

Edoardo Tavassi "Diana Del Bufalo? La donna che mi ha fatto stare meglio"/ "Con lei…"

Edoardo Tavassi e l’amicizia con Nicolas Vaporidis: “Vado a trovarlo a Londra“

Intanto il filo che unisce Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi è destinato a non spezzarsi. Non solo per queste indiscrezioni sul suo futuro televisivo, ma anche per la sua stretta amicizia con Nicolas Vaporidis, vincitore della scorsa edizione. In Honduras i due ex naufraghi si sono conosciuti e sono diventati grandi amici, al punto che il fratello di Guendalina è pronto a volare a Londra per raggiungere l’attore e passare un po’ di tempo con lui: “Aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso“.

Mercedesz Henger si è fidanzata dopo l'Isola dei Famosi?/ La rivelazione delude i fan: "Oggi sono…"

Anche con altri due ex naufraghi Tavassi ha conservato un buon rapporto, ovvero Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro: “Sono persone veramente belle, vicine anche al mio modo di pensare“. Mentre con Mercedesz Henger ed Estefania Bernal i rapporti si sono appiattiti nel corso del tempo, nonostante qualche sporadico contatto social: “Le sento entrambe. Certo, non c’è chissà che rapporto. Ogni tanto ci commentiamo le storie su Instagram, ci scambiamo like. Ma la cosa bella è che tra noi non sono rimaste antipatie, zero“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA