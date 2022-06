Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger lo spoglia all’Isola dei Famosi!/ Lo lascia senza costume e..

Edoardo Tavassi stuzzica Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi: la vendetta della naufraga

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger stanno vivendo un’amicizia speciale all’Isola dei Famosi 2022. La figlia di Eva Henger, infatti, ha, fin da subito, espresso la sua preferenza per il fratello di Guendalina Tavassi. La storia d’amore tra i due, però, non è mai veramente sbocciata, soprattutto per i dubbi e le diffidenze del naufrago, che, a lungo, non ha creduto al dichiarato interesse nei suoi confronti della compagna di avventure. Edoardo Tavassi, al contrario, ha sospettato che si trattasse di una strategia della naufraga per rimanere di più in gioco.

Negli ultimi, giorni, però, Edoardo Tavassi sembra aver accettato, di buon grado, il corteggiamento di Mercedesz Henger, anche se ha deciso di portare la storia a un altro livello, solo dopo la fine del programma televisivo. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, spesso, sono protagonisti di momenti giocosi all’Isola dei Famosi e, anche nelle ultime ore, i due si sono stuzzicati. Il naufrago, in particolare, ha criticato l’aspetto estetico della compagna di avventura: “Tu non hai l’aspetto da principessina, tu sembri Super Mario scandinavo“. Ma la vendetta di Mercedesz Henger non si è fatta attendere.

Mercedesz Henger toglie il costume a Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi ha deciso di stuzzicare giocosamente Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. La naufraga ha reagito con la complicità di Estefania Bernal. Le due naufraghe hanno deciso infatti, di togliere il costume a Edoardo Tavassi, nel corso di una lotta in acqua.

Tolto il capo di abbigliamento a Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger ha lasciato il naufrago in acqua e ha legato il costume a una canna. La naufraga ha voluto sottolineare la sua vendetta: “Così impari a mettermi nella friendzone“. Carmen Di Pietro ha aiutato Edoardo Tavassi a uscire fuori dal mare, visto che si trovava completamente nudo. La showgirl ha prestato un suo vestito bianco al naufrago per farlo uscire coperto dall’acqua.

