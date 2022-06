Edoardo Tavassi “Mercedesz? L’unica che non ho sentito dopo l’Isola”/ “Se vedo il marcio significa che c’è”

Edoardo Tavassi svela cos’è accaduto con Mercedesz Henger dopo l’Isola

Edoardo Tavassi ha deciso di condividere con i suoi follower retroscena e prime sensazioni dopo la fine della sua avventura all’Isola dei Famosi 2022. In una diretta tenuta su Instagram, Edoardo ha raccontato alcuni particolari della permanenza in Honduras, rispondendo alle domande dei follower, molte delle quali incentrate sul suo rapporto con Mercedesz Henger. Tanti hanno chiesto all’ex naufrago se i due si siano già sentiti e se abbiano in progetto di continuare la loro conoscenza ma la risposta del Tavassi è stata negativa.

Edoardo Tavassi sceglie Estefania e scarica Mercedesz/ "Con lei uscire a cena", la Henger invece...

“È l’unica persona che non ho sentito. – ha annunciato Edoardo Tavassi su Mercedesz – Tutti quelli che stavano lì all’Isola li ho sentiti, lei no. Sarà incaz*ata? Però mi ha taggato in un post, quindi…” La faccia di Edoardo lascia trasparire lo stesso sospetto mostrato all’Isola, cosa che conferma nelle sue successive dichiarazioni.

Isola, Edoardo dà della "coatta" alla sorella Guendalina/ Il motivo e la reazione

Edoardo Tavassi, ancora forti sospetti su Mercedesz: “Se io vedo il marcio…”

Edoardo Tavassi infatti continua sull’argomento e dichiara: “Io che non vedo quasi mai il marcio, se vedo il marcio qualcosa di marcio davvero c’è! Io ho dimostrazioni, se volevo altrimenti mi facevo la storiella lì e vi cogli*navo tutti! Io non vi ho preso per il culo ma perchè non voglio farlo con me stesso.” A chi poi gli ha chiesto chi preferisse tra Estefania Bernal e Mercedesz, ha risposto: “Non c’è Estefania o Mercedesz, una persona faceva quella che voleva stare con me come amica, Mercedesz invece si era dichiarata.”

Estefania stuzzica Edoardo dopo l'Isola: "Dillo che ci hai provato con me"/ Lui: "Cazz*ta"

Lo sfogo di Edoardo sul tema è poi proseguito: “C’è gente che vi ha preso per il cul* per lo show, lo spettacolo. Estefania e Roger, ad esempio, hanno fatto una cag*ta! Vie è piaciuta? Avreste voluto un Estefania e Roger 2.0? Io non credo…” Insomma ad oggi non sembrano esserci speranze per l’inizio di una storia tra Edoardo e Mercedesz, anche perché “Lei fa parte di un mondo che conosce bene determinate dinamiche che a me non piacciono.” ha concluso l’ex naufrago.











© RIPRODUZIONE RISERVATA