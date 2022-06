Edoardo Tavassi ritirato, Mercedesz Henger sbotta “allora esco anche io”/ Sarò amore dopo l’Isola?

Edoardo Tavassi e il saluto a Mercedesz Henger: lei è distrutta a piange in diretta

Edoardo Tavassi lascia L’Isola dei Famosi 2022 ed è chiamato a salutare Mercedesz Henger. La naufraga non crede all’abbandono del fratello di Guendalina Tavassi: “non ci credo, ti faccio il buco nella stuoia, ma non devi andare”. Dallo studio Ilary Blasi precisa “quello che ti ha raccontato Edoardo è tutto vero, ha un problema serio al gioco e non può proseguire il gioco, tornare in Italia ed abbandonare l’isola”. La Henger è incredula e rivela: “allora esco anche io”. Una storia ad intermittenza quella tra Edoardo e Mercedesz fatta di alti e bassi, di litigate e ricongiungimenti.

Edoardo Tavassi spoilera matrimonio di Nicolas Vaporidis e Ali dopo l'Isola/ Per lui un posto da testimone?

Il naufrago allora rivela: “io a Mercedesz voglio dirle che sono un malfidato, nella vita ho preso tante fregature e quando mi capita qualcosa di bello ho sempre paura che ci sia la fregatura dietro l’angolo. Quando c’è stata questa cosa di lei che nella settimana della nomination voleva l’ultimatum, sentirmi dire all’ultimo tipo obbligato a dover scegliere un qualcosa qui che non è la vita vera mi ha fatto scattare qualcosa, quell’ennesimo dubbio”.

PERCHÈ EDOARDO TAVASSI SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Piange: "Lesione dei legamenti del ginocchio"

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger: un amore dopo L’Isola dei Famosi 2022?

La conoscenza tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger proseguirà anche dopo L’Isola dei Famosi 2022? Dallo studio è proprio Ilary Blasi a chiedere: “vi frequenterete in Italia?” con il naufrago che precisa “ma certo”. Non c’è niente da fare per il naufrago romano costretto per un problema al ginocchio ad abbandonare il gioco: “ti spiego, ho sbattuto su qualcosa, penso uno scoglio. Solo quando sono uscito e ho appoggiato il piede ho sentito un rumore e da lì non ho potuto più piegarlo. Mai sentito un dolore così grande nella mia vita. L’avrei fatto anche zoppo, spero sia arrivato Edoardo nel brutto e nel bello, quello che avete visto sono io al 100%, ma va bene così”.

LEGGI ANCHE:

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger Lite furiosa: 'si sono lasciati'/ "Non mi fido più", "sei pure fidanzata!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA