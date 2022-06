Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi/ Perché? Fuori a un passo dalla finale per infortunio!

Edoardo Tavassi si ritira dall’Isola dei Famosi per infortunio

Il ritiro era nell’aria e ora, stando a quanto fa sapere Davide Maggio, è confermato: Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei Famosi 2022 a causa di un infortunio. In settimana il naufrago ha preso una brutta botta al ginocchio che lo ha costretto a lasciare la playa in lacrime. Portato in infermeria qualche giorno fa, di lui non sono poi arrivare notizie fino ad oggi. Stasera Ilary Blasi ufficializzerà il ritiro del naufrago, uno dei papabili vincitori di questa edizione dell’Isola.

Ad una settimana dalla finale, il reality perde quindi uno dei suoi protagonisti di spicco, oltre che tra i più amati del pubblico a casa. Nelle ultime settimane ha fatto discutere il suo rapporto con Mercedesz Henger e, nelle ultime puntate, anche quello nato con Estefania Bernal, una serie di dinamiche alle quali il reality dovrà rinunciare proprio ad un passo dall’ultima puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Edoardo Tavassi ed il rapporto con Mercedesz Henger

Nella passata puntata dell’Isola dei famosi andata in onda lunedì 13 giugno 2022 la squadra delle donne e quella degli uomini ha affrontato un gioco per qualificarsi per la finale. I naufraghi Luca Daffrè, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis si sono sfidati alla prova “il filo di Arianna”. Purtroppo Edoardo non è stato capace di portare a termine il percorso per primo, ed è sfumata per lui la candidatura a un posto in finale. Lo stesso è successo per la prova leader. Al fotofinish contro Carmen ha perso. Il volto del fratello di Guendalina si è illuminato di gioia quando dallo studio la sorella gli ha detto che la madre approva la sua storia sentimentale con Mercedesz.

La felicità è durata poco, perché nei giorni successivi la coppia è stata protagonista di una violenta lite. I dubbi che Edoardo Tavassi aveva su Mercedesz si sono acutizzati. Il naufrago è convinto che la Henger stia solo recitando e che è entrata nel gioco con l’intenzione di sedurlo per assicurarsi la finale. Il rapporto tra i due già si era incrinato, quando la ragazza si è fatta male alla mano e il videomaker non l’ha raggiunta per chiederle cosa avesse fatto. Quando la ragazza lo ha accusato di disinteressarsi a lei, il Tavassi le ha urlato di essere una brava stratega. Mercedesz ci è rimasta male ed è scoppiata in lacrime. Edoardo invece di rassicurarla l’ha ulteriormente offesa dicendole che le sue lacrime le servono per intenerire il pubblico, visto che è finita al televoto con Nicolas. Non si meraviglierebbe se la vedesse passeggiare lungo la spiaggia con gli occhi pieni di lacrime.

Infortunio Edoardo Tavassi: fuori dalla finale?

La discussione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger si è protratta per giorni, fino a quando l’attenzione si è spostata sull’incidente accaduto al giovane. Purtroppo l’avventura del videomaker potrebbe finire qui. Durante la prova ricompensa ha avuto un grave incidente che gli ha messo fuori uso il ginocchio. È stato portato di corsa in ospedale e trasferito al reparto ortopedia. Non è stato possibile sottoporlo subito ad accertamenti perché il ginocchio era molto gonfio.

Il concorrente si è allontanato in lacrime e ha salutato i suoi amici dispiaciuto. Il pubblico non ha accolto bene questo incidente perché molti davano Edoardo per vincente. La finale del naufrago è a rischio, lunedì sera Ilary Blasi in diretta dirà quali sono le condizioni fisiche del Tavassi, ma probabilmente sarà costretto a lasciare il gioco e ne ufficializzerà il ritiro, perché la situazione è molto grave. I fan sono dispiaciuti e probabilmente anche lo stesso Edoardo che vede sfumare la finale a pochi giorni dalla fine del reality. Chissà come reagirà Mercedesz?

Edoardo Tavassi divide i social

Nelle ultime ore che ci separano dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi, tutto sembra ruotare attorno alle condizioni di salute di Edoardo Tavassi: il naufrago sarà davvero costretto ad abbandonare per sempre il sogno di concorrere alla vittoria del reality? Sui social se ne sta discutendo con un certo interesse ma anche preoccupazione, dal momento che le sue condizioni appaiono più gravi del previsto. Ed intanto su Twitter c’è chi lancia un appello affinché Edoardo possa stringere i denti in vista della finalissima che si disputerà solo nei prossimi giorni: “Non fate ritirare Edoardo a costo di portarlo in una sedia in Playa ma l’Isola perdendo pure lui non ha più senso! Vince chi non va in ospedale, i migliori sono stati fatti fuori! Edoardo no vi prego”, protesta un utente.

Ma c’è anche chi contesta il suo atteggiamento nei confronti di Mercedesz. “Io il dubbio ce l’ho. Perchè si comporta in maniera strana proprio la settimana in cui è in nomination?”, si è domandato Edoardo. E c’è chi sui social consiglia al Tavassi di non rovinare la sua Isola con il suo atteggiamento: “Esagerato Edo. Edoardo… non rovinare la tua isola.. facendo il cafone”.











