Edoardo Tavassi sbotta all’Isola dei Famosi 2022/ “Ho tagliato i capelli per…”

Nel corso della ventesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi aveva messo Edoardo Tavassi di fronte ad una tentazione. Per poter mangiare delle lasagne e regalare il premio anche ai compagni, Edoardo ha accettato di cambiare look affidando i suoi capelli a Carmen Di Pietro che, con l’aiuto di Alvin, l’ha rasato a zero. Un sacrificio che Edoardo ha fatto per poter ricevere un’ottima ricompensa che, tuttavia, non ha scatenato il suo entusiasmo e quello di Nicolas Vaporidis quando sono rientrati sull’Isola come hanno mostrato le immagini del daytime del 30 maggio.

“Siamo in dodici a mangiare. E’ un pezzettino”, commenta Nicolas. “La lasagna era buonissima. Sono un po’ deluso dalla quantità. Mi fai tagliare i capelli e mi aspettavo una porzione più abbandonante“, dice Edoardo che poi resta deluso anche dal secondo piatto.

Edoardo Tavassi deluso dalla ricompensa all’Isola dei Famosi

Accettando di tagliarsi i capelli, Edoardo Tavassi ha ottenuto cibo per tutti i naufraghi per tre giorni. Dopo la lasagna, sull’Isola, arriva un sandwich che, però, non corrisponde ai desideri dei naufraghi. “Questo è un toast“, commenta Edoardo che, essendosi sacrificato per il gruppo, decide di protestare con la produzione.

“Io voglio quello che ho vinto”, sbotta Edoardo che pretende di mangiare ciò che ha vinto. I tredici sandwich scatenano la reazione di Edoardo che, d’accordo con gli altri concorrenti, decide di non accettare la ricompensa digiunando anche se Lory Del Santo ammette di aver mangiato un pezzo del suo toast.

