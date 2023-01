Edoardo Tavassi smaschera Antonino Spinalbese?/ “Hai visto qualcosa fuori dalla Casa”

Antonino Spinalbese è uscito dal Grande Fratello Vip 2022, per seri accertamenti medici ed è da poco rientrato dopo giorni di quarantena. Molti concorrenti, però, hanno il sospetto che l’hair stylist si sia informato bene all’esterno e abbia studiato la situazione costruendosi un vantaggio per il reality show. A cominciare a sospettare si aggiunge Edoardo Tavassi che si confronta con l’ex di Belen.

Oriana Marzoli asfalta Antonino Spinalbese/ "Io una z*ccola? Lui ha fatto di peggio!"

Come riporta Biccy, Edoardo Tavassi mette alle strette Spinalbese e lo affronta: “C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata. Vabbè lascia perdere va. Tu quella roba non l’hai vista! Perché non era un video della puntata. Ok, dici che l’hai percepita…”

Giaele prende le distanze da Oriana per Antonino?/ "Non voglio che ci condizioni..."

Antonino in crisi per le accuse di Edoardo Tavassi: “Ho solo percepito”

Dopo che Antonino Spinalbese è uscito dalla Casa due settimane per accertamenti medici, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 hanno iniziato a sospettare di lui. Fuori dalla porta rossa di Cinecittà, l’hair stylist potrebbe aver avuto accesso a diverse informazioni che lo metterebbero in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti. A interrogarlo sulla questione è intervenuto Edoardo Tavassi, che ha chiesto chiarimenti all’hair stylist.

Come riporta Biccy, Spinalbese sembra essere entrato in crisi dopo le domande di Edoardo Tavassi e ha risposto in modo poco chiaro: “No, cioè, io, mi è scappa… No, poi io guarda, avevo capito che si era creata una situazione. Ma voi l’avete chiesto a loro? Vabbè comunque punto numero uno, la gente fuori… se io fuori… se io da dietro ti faccio una smorfia da fuori lo vedono. Discorso, discorso improntato su un argomento di Oriana, na, na, na, capendo dallo studio come si siano evolute le storie. Lui a un certo punto le ha detto una frase ‘allora c’ha ragione Antonino’. Io non ho visto la scena? L’ho percepita dalla puntata. Come qua fuori, no aspetta, ho percepito.”

Guendalina Tavassi: "Mio fratello Edoardo? Si è rimbambito!"/ 'Colpa' di Micol Incorvaia: "Mai visto così"

© RIPRODUZIONE RISERVATA