Edoardo Tavassi, sorpresa da papà Luciano all’Isola/ “Non sono stato perfetto, scusa”

Edoardo Tavassi piange per il papà Luciano all’Isola dei Famosi

Sorpresa toccante all‘Isola dei Famosi 2022 per Edoardo Tavassi. Arriva infatti per lui un videomessaggio di suo padre Luciano, con il quale il naufrago ha avuto un rapporto complicato. Ricordiamo infatti che i genitori dei Tavassi si sono separati quando loro erano piccoli e se Guendalina è andata a vivere col papà, Edoardo è cresciuto con sua mamma. Questo ha complicato le cose non solo nel rapporto tra fratelli ma anche tra figli e l’altro genitore.

“È un rapporto che abbiamo recuperato, però è diventato quasi amichevole. – spiega Edoardo in diretta all’Isola – Io non ho vissuto la parte da piccolo, quello quando giocavo le partite di calcio e lui non c’era, quando facevo il giuramento all’esercito e lui non c’era. Ormai ho 37 anni e non lo posso più avere, ma se in futuro avrò dei figli non farò gli errori che ha fatto mio padre. Però è già perdonato.”

Luciano, videomessaggio al figlio Edoardo Tavassi: “Perdonami se non sono perfetto”

Arriva poi il momento di ascoltare il videomessaggio di papà Luciano: “Ti vedo tutte le sere, la mia stima per te si è rafforzata guardando queste puntate all’Isola, – dice l’uomo – anche perché mi ricordi me quando ero giovane che ero un po’ capobranco e giullare, mi somigli morto. Io e te non abbiamo potuto confrontarci per molto tempo e penserai che con te non sono stato un papà perfetto, ti chiedo scusa ma sai dopo le separazioni non è facile cucire i rapporto. Io però ci sono per te e ti voglio un gran bene”. Edoardo, in lacrime, conclude: “Ti voglio bene, sono un giullare come te e non ho nessun rancore.”

