Edoardo Vecchioni, chi è il figlio di Roberto Vecchioni affetto da sclerosi multipla/ “Con la malattia…”

Chi è Edoardo Vecchioni, il figlio di Roberto Vecchioni

Edoardo Vecchioni è uno dei quattro figli di Roberto Vecchioni, nato dal matrimonio con Daria Colombo. I figli di Roberto Vecchioni, esattamente come il padre, hanno sempre condotto una vita molto discreta e riservata. Purtroppo, la morte improvvisa di Arrigo Vecchioni, figlio del grande cantautore, ha riacceso i riflettori anche su Edoardo Vecchioni che, insieme alla famiglia, lo scorso aprile, ha affrontato il grande dolore per la morte del fratello. Un dolore enorme che si aggiunge a quello per la malattia con cui Edoardo Vecchioni convive.

Daria Colombo e Irene Bozzi: chi sono la moglie e l'ex di Roberto Vecchioni/ "Sono felice di..."

Diplomato alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e specializzato in scrittura multimediale, Edoardo Vecchioni è affetto dalla sclerosi multipla e per lui il padre ha scritto la canzone “Le rose blu”.

Le parole di Edoardo Vecchioni sulla sclerosi multipla

A parlare della sclerosi multipla e della scoperta della malattia è stato lo stesso Edoardo Vecchioni che si è raccontato nel libro “Sclero. Il gioco degli imperatori” pubblicato circa due anni fa. Nel libro, il figlio di Roberto Vecchioni si mette a nudo e parla della reazione avuta quando ha scoperto di dover convivere con una malattia come la sclerosi multipla.

Gino Landi, chi è e com'è morto/ Esordio in TV, vita privata e addio: "Stava male, parlava a stento e…"

“Quando arrivò la mia malattia capii che era iniziato il mio film. Che era arrivato il mio ostacolo da superare.” ha raccontato Edoardo attraverso ilbullone.org, rivelando che “La sclerosi multipla può essere una patologia molto spaventosa, ma crescendo, come lei conosceva sempre più me, io conoscevo sempre più lei”, le parole di Edoardo Vecchioni.

LEGGI ANCHE:

Carla, chi è la moglie di Toto Cutugno/ "Avrebbe potuto cacciarmi di casa dopo il tradimento, invece…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA