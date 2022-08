Edoardo Vianello e la hit di Myss Keta a lui ispirata/ “Un disco d’oro a mia insaputa ma come si permettono?”

Edoardo Vianello commenta Finimondo, la hit di Myss Keta ispirata a Il capello

Nel turbinio di tormentoni estivi che stanno popolando le nostre radio in questi mesi, c’è spazio anche per l’ultimo successo discografico di Myss Keta. La più popolare cantante mascherata d’Italia è tornata alla ribalta con una nuova hit intitolata Finimondo, ispirata allo storico ed intramontabile successo anni ’60 Il capello di Edoardo Vianello. Il ritornello in effetti contiene un campionamento del brano del cantautore, la cui voce si unisce a quella della cantante in un pezzo anni ’60 rivisitato in chiave contemporanea e destinato a far ballare tutti quanti quest’estate.

Intervistato da Massimiliano Castellani per Avvenire, intervista riportata anche sul portale Dagospia, Edoardo Vianello commenta ironico il successo di questo suo brano ora stravolto da Myss Keta: “Un disco d’oro a mia insaputa, ma come si permettono?“. E rivela come il suo storico successo sia diventata ormai una hit attuale, seppur rimaneggiata nel suono e nello stile: “Poche sere fa in piazza a Mesagne, la cantavano anche i bambini, la sapevano tutta!“.

Edoardo Vianello e la musica di oggi: la riflessione del cantautore

Edoardo Vianello focalizza la sua attenzione sulla moda, italiana e non solo, di pescare dal passato brani di successo e farne hit del presente. Un modo, forse, per rievocare brani che hanno fatto la storia della musica e puntare così sull’usato garantito per creare un tormentone estivo di successo e che possa far ballare tutti: “La musica attuale è talmente deviata che per ritrovare una logica, una strada dritta e veloce, bisogna tornare alla nostra musica. Questi si sono dimenticati della melodia…“.

L’obiettivo, secondo Vianello, è ben preciso: “Allora i più furbi che fanno? Realizzano a tavolino una canzone di successo ricostruendo quell’atmosfera unica di cui noi ‘old is gold’, come dice Mammaro, siamo gli ultimi testimoni“. Il successo è così garantito e riporta sotto la luce dei riflettori perle discografiche del passato, rievocando l’inconfondibile sound delle hit anni ’60, come Il capello per l’appunto.











