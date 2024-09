Edoardo Vianello e la sua compagna Frida sono una coppia sicuramente fuori dal comune, una coppia che per certi versi – anche se non proprio allo stesso modo – ricordano Sandra e Raimondo Vianello. Quella coppia ha fatto la storia della tv e Raimondo era cugino di Alberto, padre appunto di Edo. Se uno ha fatto la storia del cinema l’altro ha invece fatto la storia musicale e ora a 86 anni vive la sua lunga favola con Frida.

Una coppia particolare, Frida per lui è stato una storia inattesa, arrivata quando lui voleva essere libero e invece le cose sono andate diversamente. Sulle colonne di Oggi Edoardo ha rivelato di quando incontrò una giovane Frida ben 25 anni fa: “L’ho conosciuta in una sala d’aspetto di un dentista, venivo dal tribunale dove mi ero appena separato dalla mia seconda moglie. Sognavo la libertà e invece ho incontrato quella splendida ragazza, quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni insieme”.

Un rapporto di grande legame e unione ed Edoardo Vianello scherza su cosa ha trovato la partner in lui: “Sono bello, alto e biondo forse…Apparte gli scherzi gli è sempre piaciuta la mia compostezza”, svela l’uomo che sottolinea di non essere il solito Dongiovanni che si trovava in giro.

Edoardo Vianello e la storia delle 1000 donne: poi lo stop

Prima della sua storia d’amore Edoardo Vianello era una sorta di Don Giovanni e addirittura in passato ha parlato di voler arrivare a 1000 donne. Invece non è andata cosi, si è fermato a 625 e ricorda: “Sono tutti precedenti ai miei tre matrimoni, volevo arrivare a mille ma poi mi sono reso conto che era troppo faticoso e ho deciso di fermarmi”. Frida scherza dicendo che non sarebbe uscito con uno che non piaceva a nessuno.

Poi il cantautore ha ricordato un retroscena sullo scontro con Antonella Clerici, scontro che vide protagonista anche Frida a quei tempi: “Ero stato scritturato per il reality Il Ristorante, poi ho scoperto che ero stato sostituito ed ho fatto ricorso. Il Giudice mi ha dato ragione e io andai li con i carabinieri, mi fecero entrare per non creare scandalo e poi Frida fece quel gesto, tutto concordato con l’avvocato”. Il riferimento è alla torta in faccia data ad Antonella Clerici, una situazione che ha creato scandalo ma subito poi gli chiedemmo scusa.

Una coppia come Raimondo e Sandra, tanto amore e scontri per ogni piccola cosa. L’ultimo rivela Edoardo: “Beh poco fa, mi ha detto che quando io sto male pensa a tutto lei, invece in questo caso l’avrei abbandonata…”. E Frida conferma dal letto dell’altra camera. Un rapporto particolare ma un amore florido. Edoardo e Frida e il loro particolare rapporto.