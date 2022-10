Edoardo Vianello, ex marito Wilma Goich/ “Mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne…”

Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich

Di Edoardo Vianello, artisticamente, si sa tutto. Protagonista della musica italiana da anni, con le sue canzoni, ha fatto da colonna sonora a diverse generazioni. Oltre ad aver costruito una brillante carriera, Edoardo Vianello ha avuto una vita privata molto intensa. Vianello, infatti, è stato sposato più volte e tra le sue ex c’è proprio Wilma Goich. I due si sposarono nel 1967 e nel 1970 nacque la figlia Susanna, venuta a mancare il 7 aprile 2020 a causa di un tumore. “Ci siamo conosciuti in Svizzera lui mi ha fatto il filo, ma aveva mille donne e la casa discografica mi sconsigliò di mettermi con lui”, ha raccontato qualche anno fa la Goich nel salotto del programma di Raiuno “Vieni da me”, condotto da Caterina Balivo.

Susanna Vianello, chi è figlia morta Wilma Goich e la lotta alla malattia/ Come e quando è scomparsa...

L’amore tra Edoardo e Wilma non durò molto dopo la nascita della figlia Susanna. Nel 1978, infatti, arrivò la fine del matrimonio con la separazione ufficiale. Tra i due c’è sempre stato affetto anche per l’immenso amore di entrambi per la figlia Susanna, ma perchè si lasciarono?

Edoardo Vianello e Wilma Goich: i motivi della fine del matrimonio

Oltre a formare una coppia nella vita, Edoardo Vianello e Wilma Goich erano anche una coppia artistica. Insieme, infatti, crearono il duo musicale “I Vianella” che, poi, si sciolse tre anni dopo la fine del matrimonio. Ma quale fu la causa che portò i due artisti a mettere un punto al matrimonio? “Non è stato fedele come un barboncino. Lui era molto ambito, ma io ero innamorata e l’ho perdonato un po’ all’inizio”, racconto la Goich un po’ di tempo fa a Vieni da me.

GF Vip, Wilma Goich e l'anello della figlia morta, Susanna Vianello/ "Lo porto sempre"

Sempre nel salotto di Caterina Balivo, inoltre, la Goich svelò che fu la presenza di un’altra donna la causa della separazione. “Come era? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno”, le parole di Wilma.

LEGGI ANCHE:

Wilma Goich: "Non tromb* da 20 anni!"/ Confessione hot al GF Vip: "Ci mancava poco e mi facevo monaca"

© RIPRODUZIONE RISERVATA