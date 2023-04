Edoardo Vianello “ho avuto il fuoco di Sant’Antonio”/ “Mi ha creato molti dolori e…”

Edoardo Vianello colpito dal fuoco di Sant’Antonio: la confessione a BellaMa’

Da tempo assente dalla scena televisiva, Edoardo Vianello è stato oggi pomeriggio ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa’. Il cantautore è stato accompagnato in studio dalla moglie Elfrida, con la quale condivide una romantica storia d’amore e ben 17 anni di matrimonio. La coppia ne ha affrontate tante insieme, situazioni belle e brutte, così come i recenti problemi di salute che hanno visto coinvolto Vianello. “È un po’ di tempo che i telespettatori e le telespettatrici non vedono Edoardo in tv“, ha spiegato Diaco durante la trasmissione.

Il conduttore ha aggiunto: “Non c’è da dare spiegazioni, nella vita ci sono alti e bassi, momenti in cui bisogna prendersi cura di sé“. Elfrida, a quel punto, spiega cosa abbia colpito il marito in questo ultimo complicato periodo: “Fuoco di Sant’Antonio, diciamolo“. Il cantautore, come spiega successivamente Diaco, “si è preso cura di sé grazie anche alla sua pazienza e determinazione“.

Edoardo Vianello sul fuoco di Sant’Antonio: “Mi ha creato molti dolori“

Edoardo Vianello ha così dovuto fare i conti con il fuoco di Sant’Antonio, che l’ha costretto ad interrompere ogni impegno professionale e a prendersi cura della propria salute. L’ospitata a BellaMa’ è la prima partecipazione pubblica del cantautore dopo il dolore vissuto, e che viene così raccontato in studio: “Non mi sentivo mai pronto, perché mi ha creato molti dolori questo fuoco di Sant’Antonio con qualche complicazione, quindi questa è la prima volta che mi ripresento in pubblico“.

Pierluigi Diaco rivela al suo ospite che una vasta schiera di fan è giunta fuori dagli studi per sostenerlo, per chiedere un autografo e ridargli il caloroso benvenuto dopo l’assenza dalla tv. Ora il cantautore sta meglio, come spiega anche la moglie Elfrida seduta al suo fianco: “Adesso stiamo benissimo. Quando lui sta davanti al pubblico, ringiovanisce, diventa un’altra persona. E io sono contenta, perché lui sta bene e io sto bene“.











