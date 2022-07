Edoardo Vianello: “I miei brani? Pensavo fossero usa e getta”/ “Ho avuto intuizione”

Si parla dei favolosi anni ’60 negli studi di Estate in Diretta, programma estivo di Rai Uno, e non poteva non esserci come ospite il mitico Edoardo Vianello, cantautore 84enne romano che da sei decadi fa ballare il nostro Paese da nord a sud. Roberta Capua, la conduttrice, chiede proprio ad Edoardo Vianello che effetto gli faccia il fatto che le sue canzoni siano amate da più generazioni, e ballate di fatto da grandi e piccini, e l’artista ha replicato così: “Pensavo che fossero cose da usare per un’estate e poi da gettare e poi miracolosamente se ne sono appropriati anche i ragazzi di oggi e questo mi fa pensare che ho avuto una bella intuizione”.

Quindi ha ricordato che ‘Dondolo‘, una delle sue storiche hit, quest’anno festeggia un compleanno speciale: “Compie 60 anni, è del 1962…”. Nel corso dell’ospitata nella puntata di ieri di Estate in Diretta su Rai Uno, Edoardo Vianello ha anche raccontato un aneddoto sul suo brano Il capello: “Una volta i paltò (i cappotti ndr) avevano, per essere belli rigidi, il crine di cavallo e naturalmente questo ‘traditore’, si era messo d’accordo col chimico e ha fatto passare un capello biondo per un crine di cavallo che ha ben altro volume”.

EDOARDO VIANELLO “CON” MYSS KETA: IL BRANO FINIMONDO

E a proposito de Il Capello, la hit di Edoardo Vianello è stata ripresa quest’anno da Myss Keta, la misteriosa artista mascherata che per l’estate 2022 ha proposto il suo brano Finimondo, proprio con il ritornello del pezzo di Vianello, datato 1961: “Si tratta del racconto lisergico – l’ha definita la stessa Myss Keta – di un incontro a un after in riviera che si trasforma in un week end in stile ‘Paura e delirio a Gabicce Mare’. Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, una cartolina che arriva dalla rovente estate di un futuro imprecisato. Tra scenate di gelosia, dirty talking, drink dai colori sgargianti e sfrenato dancefloor”.

