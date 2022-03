Perchè si è ritirato Edoardo Vianello a “Il cantante mascherato”/ Mai successo

Edoardo Vianello ha accettato di mettersi in gioco prendendo parte alla nuova edizione de “Il cantante mascherato“, ma è stato inevitabilmente il protagonista indiscusso dell’ultima puntata per una decisione inaspettata per motivazioni che non hanno precedenti nella storia del programma. L’interprete di “Abbronzatissima“ era infatti riuscito a vincere lo spareggio tra Pinguino e Drago (lui vestiva i panni del primo), ma una volta conosciuto l’esito del televoto ha deciso di ritirarsi.

Questo ha inevitabilmente permesso al Drago di poter continuare il suo percorso. E’ stata proprio Milly Carlucci ad annunciare la decisione: “In questa modalità Pinguino viene smascherato, ma la maschera torna con un altro personaggio misterioso che tu dovrai scoprire la prossima settimana. Pinguino si ritira come essere umano, ma la maschera va avanti”.

Edoardo Vianello abbandona “Il cantante mascherato”: le motivazioni del ritiro

E’ stato proprio Vianello a raccontare senza grosse remore cosa lo abbia spinto a prendere questa decisione giunta inaspettata. Anche in questa occasione ha utilizzato l’ironia che da sempre lo contraddistingue: “Il problema è che mi ha chiamato la mia pinguina e mi ha detto che aspetta un uovo. Siccome ho preso un impegno con le sue amiche per andare a mangiare fuori, allora devo covarlo io”.

Questa non è ovviamente la motivazione reale, che il diretto interessato ha spiegato subito dopo. Tutto sarebbe dovuto al peso della maschera, ritenuto da lui eccessivo: ““Lì dentro non si respira!” – sono state le sue parole.

