Il tema dell’infedeltà, dei tradimenti in amore, irrompe nello studio de La Volta Buona; il salotto di Caterina Balivo ha oggi accolto diversi volti noti dello showbiz e alcuni dei quali hanno particolari storie personali che si ricollegano all’argomento odierno. In particolare si mette in evidenza Edoardo Vianello che, incalzato dalla conduttrice sui racconti di Wilma Goich a proposito dei tradimenti, si è lasciato andare ad una esternazione che ha letteralmente spiazzato Caterina Balivo.

“Il tradimento per un uomo è come bere un bicchiere di cioccolata…”, queste le parole di Edoardo Vianello che hanno lasciato di stucco Caterina Balivo. Uno sguardo velenoso da parte della conduttrice che poi, con diplomazia, ha glissato: “Non ti rispondo per un motivo; capisco che anche l’età conta e che fai parte di un altro secolo!”.

Elfrida Ismolli a La Volta Buona: “Mio marito Edoardo Vianello stava per tradirmi…”

Ci ha pensato poi Elfrida Ismolli, moglie di Edoardo Vianello, ad aggiungere pepe alla conversazione: “Se mi ha mai tradito? Diciamo che ci ha provato; se non gli stai attaccato 24 ore su 24… C’era qualcuno? No, a lui piacciono le donne; appena sta in contatto con una bella ragazza…”. Il cantante si concede qualche risatina e conferma il ‘rischio’: “Mi ha beccato un attimo prima, però non ricordo quando è successo…”. Poi torna su quanto dichiarato da Wilma Goich: “Anche lei mi ha tradito anche se non se lo ricorda. Fui ricoverato per un mese e lei ha approfittato di quelle lunghe notti per innamorarsi di un altro…”. Ancora una volta interviene Caterina Balivo che ‘smonta’ la sua tesi: “Non è un tradimento, eravate separati!”. Preso in controtempo, il cantante non è riuscito a replicare; un silenzio che in sostanza conferma come all’epoca dei fatti il rapporto con Wilma Goich era già oltremodo logoro.