Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello: insieme da quasi 30 anni

Una lunga carriera nella musica, ma anche una vita sentimentale piuttosto movimentata e caratterizzata da ben tre matrimoni. Edoardo Vianello, storico cantautore e produttore classe 1938, si è sposato per la prima volta nel 1967 con l’ex moglie Wilma Goich, sua partner nel duo musicale I Vianella; dal loro matrimonio è nata nel 1970 la figlia Susanna, che è venuta a mancare nel 2020. A seguire, dopo il divorzio, il cantautore è stato sposato con Vania Muccioli e dal secondo matrimonio è nato un altro figlio Alessandro Alberto, il suo secondogenito.

Anche questa unione è però tramontata con il divorzio, cui ha fatto seguito l’incontro a inizio anni 2000 con la sua terza e attuale moglie, Elfrida Ismolli. Classe 1975 e di origini albanesi, è una donna non appartenente al mondo dello spettacolo anche se spesso ha presenziato al fianco del marito in numerose occasioni pubbliche, tra cui interviste televisive. La coppia, sposata dal 2006, è molto unita e la loro differenza d’età non ha mai rappresentato un problema per la loro storia d’amore, che dura ormai da quasi 30 anni.

Edoardo Vianello sulla moglie Elfrida Ismolli: “Si è veramente dedicata a me“

Ma com’è nata la storia d’amore tra Edoardo Vianello e la moglie Elfrida Ismolli, poi impreziosita dal matrimonio? Nel corso di un’intervista a La volta buona nel gennaio 2024, il cantante aveva ricordato il loro primo incontro avvenuto casualmente presso uno studio dentistico: “Ci siamo incontrati per la prima volta dal dentista. Dopo il divorzio dalla seconda moglie avevo un appuntamento programmato per una pulizia dei denti. Prima di me c’era un cliente quindi io aspettavo in sala d’attesa e c’era questa ragazzina… Ero single da due ore, facevo già tutti i calcoli della mia libertà, poi invece ho incontrato lei“.

Tra i due fu subito amore, quell’amore che si rinnova giorno dopo giorno e che rende la coppia sempre più affiatata. “È la mia terza moglie. Lei ha più delle altre perché prima di tutto si è veramente dedicata a me, alla mia carriera, mi segue e mi consiglia in tutto, mi veste. È straordinaria, paziente, anche se ha un carattere molto burbero…”, aveva confidato il cantautore sempre in quell’occasione.