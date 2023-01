Edoardo Vianello: “Wilma Goich mi tradì, fuggì con amante”/ Accuse choc all’ex moglie

Edoardo Vianello contro la sua ex moglie Wilma Goich: “Mi tradì pure lei”

Edoardo Vianello, ex marito di Wilma Goich, nonché celebre cantautore, produttore discografico e attore italiano, racconta la sua verità sulle pagine di Chi circa il rapporto con la sua ex compagna. “Quando dice che sono sempre stato infedele mente”, tuona l’ottantaquattrenne romano. Per lui la storia d’amore con Wilma è ormai parte del passato, ma non è contento quando viene descritto come un traditore seriale. “E’ capitato poche volte per quanto mi riguarda e comunque lo ha fatto anche lei”, le sue parole nell’intervista a Chi. Il cantautore e produttore discografico, quindi, ammette le sue scappatelle ma non sta in silenzio quando percepisce che per l’opinione pubblica Wilma sia parte lesa: “Anche lei mi ha tradito. Non ho mai voluto sapere con chi per non soffrire”, ha precisato Edoardo Vianello.

Nel corso dell’intervista, il produttore spiega che la sua storia d’amore con Wilma ha subito una brusca flessione con la morte di Susanna, la figlia stroncata da un cancro all’età di cinquant’anni. “Durante la pandemia ho vissuto la morte di Susanna: un dolore enorme che non sono mai riuscito a metabolizzare. Ho deciso di mettere nero su bianco tutto quello che è successo nella mia vita, poi un editore mi ha proposto un libro dopo aver letto qualche pagina…“, ha dichiarato al magazine Chi.

Edoardo Vianello su Wilma Goich: “Tradimenti? Può dire ciò che vuole, so io la verità”

Tornando alla sua storia d’amore con Wilma Goich e ai tradimenti, Edoardo Vianello assicura che la sua ricostruzione non sia affatto romanzata, tantomeno inventata. “Nulla è romanzato. Tutto vero, ve lo assicuro. Anzi, ho pure tralasciato qualcosa di troppo scabroso”, ha detto. “Frida? Ci siamo conosciuti nella sala d’attesa di un dentista. Avevo divorziato da due ore. Sono stato single solo per pochissimo tempo…”, le sue parole a proposito della sua attuale compagna.

Nella casa del GF VIP, nel frattempo, la Goich ha sempre sostenuto di essere rimasta fedele ad Edoardo, una versione dei fatti che Vianello respinge con forza. “Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto sa- perlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni. Lei può dire quello che vuole, ma la verità è quella che vi racconto io”, conclude l’ex marito della cantante.











