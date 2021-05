Edson Tavares, ex compagno Gessica Notaro/ L’aggredì con l’acido: 15 anni e no sconti

Lo scorso dicembre 2020 la Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni a carico di Edson Tavares, ex compagno di Gessica Notaro – oggi ospite di Verissimo – nonché l’uomo accusato di averla perseguitata e poi sfregiata con l’acido. Con la sentenza di terzo grado è stato confermato quanto già emesso dalla Corte di Appello di Bologna nel novembre del 2018. Vittima dell’aggressione di cui si è macchiato Tavares, 32enne di origine capoverdiana è la ex fidanzata rimasta coinvolta nell’agguato messo in atto sotto la sua abitazione a Rimini il 10 gennaio 2017. La sentenza della Cassazione ha anche confermato l’espulsione dall’Italia di Tavares a fine pena e i risarcimenti alle parti civili, ovvero Gessica e l’associazione Butterfly, che si batte contro la violenza sulle donne, rappresentata dall’avvocato Elena Fabbri.

Gessica Notaro/ "Prima dell'aggressione ero marcia psicologicamente: oggi mi piaccio"

Per l’aggressione commessa, la Cassazione non ha riconosciuto alcuna attenuante dal momento che, hanno scritto i giudici, “Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa può contribuire ad attenuare la gravità della condotta di chi procura sfregi permanenti”. L’uomo, con l’aggressione con l’acido intendeva “cancellare la sua identità”. In seguito a quell’aggressione l’ex compagna Gessica è stata sottoposta a svariati interventi chirurgici e solo oggi può finalmente iniziare una nuova pagina della sua vita.

Gessica Notaro, Cassazione “no sconti a chi sfregia con acido”/ Ex non ha attenuanti

EDSON TAVARES, EX COMPAGNO GESSICA NOTARO: LA LORO STORIA E L’AGGRESSIONE

Edson Tavares conosce Gessica Notaro al Delfinario di Rimini dove lei aveva iniziato a lavorare come addestratrice. L’uomo, come rammenta Today.it, aveva anche fatto da bodyguard a Lele Mora. “È stato l’amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo”, raccontò la Notaro nel corso del processo. Quando però iniziò a riacquistare lucidità decise di lasciarlo. Lui a quel punto la minacciò: “Me la pagherai e ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito”. Dopo la fine della loro storia il capoverdiano iniziò a perseguitarla fino all’agguato del gennaio 2017. Il giorno dell’aggressione Tavares era già sottoposto a una misura restrittiva che gli imponeva di stare a 50 metri dall’ex fidanzata. A detta della Notaro, la data scelta per l’aggressione, il 10 gennaio, non fu affatto casuale in quanto sei anni prima nello stesso giorno il fratello si tolse la vita: “Ed Eddy ha scelto quel giorno apposta, in segno di sfida”, disse Gessica. Dopo la notte dell’aggressione Edson negò l’evidenza dichiarandosi innocente ma ad incastrarlo furono le bottiglie di acido rinvenute nella sua abitazione e il ricordo della stessa vittima.

LEGGI ANCHE:

Gessica Notaro: “Filippo Bologni è il mio cavaliere”/ “Matrimonio? C'è tempo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA