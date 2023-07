Edwin Van der Sar uscito da terapia intensiva/ L’ex portiere: “Sono ancora in ospedale, torno presto”

VAN DER SAR USCITO DALLA TERAPIA INTENSIVA

Edwin Van der Sar non è più in terapia intensiva: un’ottima notizia arrivata dal diretto interessato, che qualche ora fa ha utilizzato i propri social per mandare un breve messaggio circa le sue condizioni di salute. Ricoverato in Croazia a causa di un malore, si era scoperto che l’ex portiere aveva sofferto di un’emorragia cerebrale: trasferito in Olanda, non è mai stato in pericolo di vita ma le sue condizioni erano comunque da monitorare in maniera costante.

Questo succedeva nelle ultime due settimane; ieri sera, Van der Sar ha finalmente annunciato di essere uscito dal reparto di terapia intensiva, ma di essere ancora in ospedale. Ha ringraziato tutti per i messaggi di supporto che gli sono arrivati, e detto che si augura di tornare quanto prima a casa; a questo punto però non lo attenderà più il ruolo di direttore generale dell’Ajax, società in cui era tornato nel 2012 – 13 anni dopo averla lasciata come calciatore – perché già lo scorso maggio Van der Sar aveva annunciato che avrebbe detto stop volendo riposare.

LA CARRIERA DI VAN DER SAR

Adesso si può anche leggere il suo malore come un presagio; forse l’ex portiere sentiva qualcosa e ha preferito dire basta, non lo sapremo mai ma restano comunque i fatti. Vale a dire, un Ajax che con lui al timone ha raggiunto una semifinale di Champions League sfiorando la finale in quella clamorosa sfida contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Da portiere invece Van der Sar ha giocato 312 partite con i Lancieri e 88 con la Juventus, prima di trasferirsi al Manchester United (266 apparizioni).

L’estremo difensore olandese ha vinto la Champions League nel 1995 (appunto con l’Ajax, battendo il Milan in finale) e nel 2008 con i Red Devils, qui risultando decisivo con la parata sul rigore di Nicolas Anelka sotto il diluvio di Mosca. Gli auguriamo una prontissima guarigione, sperando che possa presto tornare a casa e stare con la sua famiglia, quello che di fatto aveva scelto nel rassegnare le sue dimissioni dal ruolo di direttore generale dell’Ajax.

