Eki, vincitore All Together Now/ Lasciò senza parole Michelle Hunziker, ora cosa fa?

Il vincitore della terza edizione di All Together Now, la cui finale va in replica questa sera su Canale 5, si chiama Eki. Il talentuoso artista è riuscito a convincere la maggior parte dei giudici del muro grazie ad un’esibizione straordinaria, lasciando di sasso anche la conduttrice Michelle Hunziker. L’artista di All Together Now, dopo la vittoria del programma, è rimasto un po’ ai margini ma coloro i quali lo hanno apprezzato durante le puntate, hanno continuato a seguirlo e a sostenerlo.

Durante il suo percorso da Michelle Hunziker, Eki ha conquistato la stima di artisti del calibro di Francesco Renga, Rita Pavone e J-Ax. “Sono stati tutti dei padroni di casa meravigliosi. Michelle mi ha messo sempre a mio agio perché ero un po’ nervoso per la lingua anche se ultimamente ho fatto dei progressi”, ha rivelato il campione di All Together Now in una intervista sulle pagine di ‘Super Guida Tv‘, dopo la vittoria su Canale5.

Eki, vincitore All Together Now: il che fine ha fatto dopo la vittoria del programma?

Eki, vincitore di All Together Now, non ha spiccato il volo dopo il successo su Canale 5. Ma ha comunque potuto coltivare un seguito importante, con cui condivide attimi di spensieratezza e quotidianità sui social. Chissà se questa sera il talentuoso concorrente si rivedrà all’opera nella finale del programma. Grazie al successo ottenuto sul palco di All Together Now, Eki ha potuto cavalcare una notorietà importante.

Ed ecco che sui social si è dimostrato fin da subito molto attivo e coinvolgente coi suoi follower, coi quali dialoga quotidianamente. Pochi giorni fa, in occasione di una delle repliche del programma, sul proprio account ha postato una foto in cui si esibisce proprio ad All Togehter Now: “questa è stata una delle serate più emozionati”, aveva scritto Eki. In attesa della replica di stasera, che lo vedrà trionfare definitivamente.

