Elaina Coker e Nicolas, chi è la moglie eil figlio di J-Ax/ Il rapper: “con loro sono rinato”

Come si sono sconosciuti J-Ax e la moglie Elaina Coker e il matrimonio

Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax degli Articolo 31. Il primo incontro a Milano e l’inizio di una storia d’amore che ha cambiato la vita del rapper ed artista tra gli indiscussi protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Proprio il cantautore parlando della moglie e compagna di vita ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: “lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga. Quand’è iniziata la discesa, mi sono ritratto nell’alcol e nella cocaina – aveva spiegato, parlando della sua esistenza segnata dalle droghe -. Sono diventato un drogato. E drogarsi è come chiedere un po’ di pace alla morte. A 29 anni mi sentivo vecchio. E mi devastavo, facevo cose folli”.

Nel 2007 J-Ax ed Elaina sono diventati marito e moglie e poco dopo hanno cercato di avere un figlio incontrando non poche difficoltà. Dopo un primo aborto, la coppia è ricorsa alla fecondazione assistita per dare alla luca la loro gioia più grande: il figlio Nicolas Aleotti.

J-Ax e la moglie Elaina Coker: la nascita del figlio Nicolas Aleotti

Dall’amore tra J-Ax e Elaina Coker è nato il figlio Nicolas Aleotti. Una nascita che scombussolato, in meglio, la vita dell’artista. “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato” – ha detto l’artista che ha dedicato al figlio il brano “Tutto tua madre”, una dedica in musica e parole che ha raccontato così – “ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io”.

L’arrivo di Nicolas ha cambiato la vita di J-Ax che ha dichiarato: “da oggi voglio smetterla di cibarmi della negatività e di rispondere all’odio con l’odio. Non è questo l’esempio che voglio dare a mio figlio, non è più l’uomo che voglio essere. D’ora in poi alle pugnalate voglio rispondere con la scudo di un sorriso. Ai tradimenti con il coraggio della fiducia verso gli amici che non mi hanno mai lasciato solo. Come dice Pam Brown, I papà sono uomini normali che l’amore ha trasformato in eroi avventurieri, narratori di storie…e anche cantanti”.

