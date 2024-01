Elda Alvigini chi è, l’attrice de I Cesaroni/ “Serie educativa per i genitori e i ragazzi”

Elda Alvigini chi è: carriera e vita privata

Questo pomeriggio, il salotto de La volta buona di Caterina Balivo ospiterà una note attrice italiana: Elda Alvigini. Famosa per il suo ruolo nella amatissima serie televisiva I Cesaroni, parlerà della sua carriera e vita privata. Nata a Roma nel 1968, Elda si è formato sia in teatro che in televisione.

Laureatasi in Lettere Moderne con la tesi L’immagine della donna borghese nel cinema di Antonioni, si è poi dedicata e formato per la sua più grande passione: il cinema. Frequenta, dunque, il Centro sperimentale di cinematografia di Roma per poi debuttare su grande schermo con diversi film tra cui: L’odore della notte, Emma sono io, La verità vi prego sull’amore e La balia. Il grande successo, però arriva con l’interpretazione del personaggio Stefania Masetti nella serie televisiva I Cesaroni che l’ha resa più conosciuta al grande pubblico. Dal punto di vista della vita privata, l’attrice non ha mai rilasciato molte dichiarazioni mantenendo il riserbo.

Elda Alvigini: “Il successo de I Cesaroni è legato alla sua verità”

Elda Alvigini ha dunque raggiunto il grande pubblico con la serie su un’allargata famiglia romana, ormai divenuta un cult. In un’intervista su TvBlog risalente al 2008, l’attrice parlava a lungo dei motivi che hanno portato la fiction al successo: “Io credo che il successo dei Cesaroni sia legato alla sua verità.”

E ancora: “Il Moige può anche far finta di non sapere che al liceo i ragazzi abbiano già fatto l’amore da due anni, così come sulla storia dell’omosessualità ho trovato un po’ pretenzioso il loro discorso. La tv è un mezzo, dipende da come lo si usa; io credo che la nostra serie sia in un certo senso anche educativo per i genitori e i ragazzi e poi esiste sempre il telecomando. Se si ritiene che un prodotto non vada bene per i propri figli non glielo si fa vedere”.

