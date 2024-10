Eleanor Coppola, la moglie di Francis Ford Coppola è morta all’età di 87 anni nella sua casa nella Napa Valley della California settentrionale, secondo quanto dichiarato della sua famiglia con un comunicato stampata condiviso con NPR tramite il suo agente stampa. La causa della sua morte non è stata resa pubblica. La documentarista era nota per aver raccontato il processo di produzione cinematografica dei membri della famiglia Francis Ford Coppola, con cui è stata sposata per oltre 60 anni, e di sua figlia Sofia Coppola.

Non solo, Eleanor Coppola era madre di tre figli quando Francis Ford Coppola le chiese di andare nelle Filippine per registrare la realizzazione del suo capolavoro del 1979 sulla guerra del Vietnam, Apocalypse Now, con Marlon Brando e Martin Sheen.

Eleanor Coppola, non solo la moglie di Francis Ford Coppola ma regista di successo vincitrice di un Emmy

Eleanor Coppola, la moglie di Francis Ford Coppola, è cresciuta nella California meridionale e ha frequentato l’Università della California, Los Angeles, dove si è laureata in design applicato. Ha iniziato come artista visiva. Nel 1962, ha incontrato il suo futuro marito mentre lavorava nel dipartimento artistico del film d’esordio a basso budget di Francis Ford Coppola, Dementia 13. Si sono sposati l’anno successivo. La coppia ha avuto anche un momento di crisi durante la realizzazione di Apocalypse Now, uno dei film di maggior successo del resta. Nonostante tutto però i due sono rimasti insieme. Kim Aubry, ex vicepresidente per la tecnologia e la post-produzione ha dichiarato: “la costante in un carnevale costantemente sconvolto di arte cinematografica e follia cinematografica era Eleanor. Ha sempre offerto un riparo nella tempesta per tutti noi”.

Attenzione: Eleanor Coppola, non è solo la moglie di Francis Ford Coppola, visto che anche lei è stata una regista di successo vincitrice di un Emmy per aver raccontato la faticosa produzione in 238 giorni di Apocalypse Now del marito nel documentario Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse.