Elena, Anna, Paola e Chiara, moglie e figlie Teo Teocoli/ 30 anni di matrimonio

Elena Fachini, Anna e Chiara sono moglie e figlie di Teo Teocoli, il comico ed imitatorie televisivo. Un grande amore quello nato tra i due, anche se Elena sin dall’inizio della relazione con Teocoli ha sempre preferito rimanere ben lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Una scelta legata al suo carattere discreto e riservato che è stato sempre rispettato dal compagno che, in rarissime occasioni, ha parlato di lei. Elena, infatti, è apparsa in televisione una sola volta quando ha inviato a sorpresa un messaggio a Mara Venier in occasione di una ospitata del marito a Domenica. Nel video messaggio Elena ha ringraziato il marito “per averla aiutata a essere la donna che è”.

La coppia è felicemente sposata dal 1985 dopo un lunghissimo corteggiamento messo in atto da Teo Teocoli che parlando proprio della moglie ha confessato: “io resto convinto che Elena mi abbia stregato. Dal momento in cui l’ho conosciuta ho smesso di fare il latin lover da strapazzo. L’ho fatta finita con le donne, i corteggiamenti, le notti brave”.

Teo Teocoli e la moglie Elena: una famiglia tutta al femminile

Un matrimonio che dura da 30 anni quello tra Teo Teocoli e la moglie Elena. Dal loro amore sono nate tre splendide figlie: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Si conosce davvero poco sulla loro vita privata, visto che Teo ha sempre mantenuto il massimo riserbo rispettando la volontà della moglie che è una donna molto discreta e riservata. Teo ed Elena sono sposati da più di 30 anni: per la precisione i due hanno pronunciato il lieto si nel 1989.

Poco dopo le loro nozze, la coppia ha dato il benvenuto alla primogenita Anna Adele seguita nel 1991 dall’arrivo di Paola. L’anno dopo, nel 1992, è nata la terza ed ultima figlia Chiara. Una famiglia tutta al femminile per Teo Tecoli “beato tra le donne”!

