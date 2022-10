ELENA BALLERINI È ANTONELLA RUGGIERO, TALE E QUALE SHOW 2022/ Una voce incredibile

Elena Ballerini è Antonella Ruggiero nella seconda puntata di Tale e Quale show 2022

Elena Ballerini sarà Antonella Ruggiero nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2022. Per quanto visto fino ad ora può essere nelle sue corde e guadagnare qualche punto in più rispetto alla prima performance. Elena Ballerini ha condotto diversi programmi nel corso della sua comunque giovane carriera, attualmente non è però impegnata in nessun progetto televisivo. Quando è arrivata l’assegnazione la settimana scorsa per Elena è stata una grande emozione anche perché si tratta di una cantante incredibile. Se la sua esibizione non sarà concentrata particolarmente sulla coreografia la Ballerini dovrà impegnarsi molto per dare una prova vocale notevole. Questo perché la Ruggiero è vocalmente di sicuro una delle cantanti più incredibili che ha prodotto il panorama della musica italiana nel corso della sua storia. Non sarà facile, ma di certo si partecipa a questo programma anche per cercare di superare prove ardue come questa.

Elena Ballerini, così nella prima puntata di Tale e Quale Show

Elena Ballerini è tra i volti che hanno preso parte all’avvio della nuova avventura di Tale e Quale Show 2022. La presentatrice colpisce per bellezza e presenza ma per la sfida deve ovviamente cimentarsi nei panni di altri artisti. Per la prima performance ha dovuto vestire i panni di Olivia Newton-John con il brano iconico Hopelessly devoted to you. L’aspetto estetico merita la sufficienza, grazie all’operato di costumisti e truccatori che hanno fatto il possibile per rendere quanto più simile l’attrice. Anche la parte canora non è stata caratterizzata da particolari luci o ombre. Di fatto anche il giudizio è stato vicino alla sufficienza, senza un riferimento preciso a valori a salire o scendere. Il giudizio del pubblico ha seguito proprio questa linea, senza un commento che abbia dato un particolare merito o demerito all’artista. Malgioglio ha piuttosto colto l’occasione per raccontare avvenimenti biografici legati all’artista riprodotta. Panariello al contempo si è divertito nel prendere con ironia la situazione senza chiaramente sminuire l’esibizione appena avvenuta. Alla fine Elena ha totalizzato 43 punti raggiungendo l’ottavo posto in classifica. Per ora la giovane presentatrice è decisamente rimandata, con la necessità di osservarla meglio in altre esibizioni per comprendere meglio quali possano essere le potenzialità effettive. Anche il pubblico per ora non si espone, giudicando in maniera naturale il contributo offerto in questa prima prova.

