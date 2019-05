Elena Braccini ex compagna Dani Osvaldo/ “Mi abbandonò con le 2 figlie oggi invece..”

Nel 2007 Dani Osvaldo, attuale finalista di Ballando con le stelle 2019, ha incontrato l’ex compagna Elena Braccini. Dalla loro unione sono venuti al mondo le due figlie dell’ex calciatore. Lui a quanto pare, ha rivisto le bambine solamente in questi mesi, dopo essere tornato in Italia per l’impegno con il reality show a ritmo di danza dell’ammiraglia di Casa Rai. A raccontare quella storia moderatamente travagliata è stata proprio la diretta interessata che, intervistata tra le pagine del settimanale Oggi, ha confidato di aver conosciuto Osvaldo sulle tribune dello stadio Franchi quando lei lavorava come hostess e studiava anche nella facoltà di architettura. Dopo un incessante corteggiamento, iniziato quando lui era ancora impegnato sentimentalmente, Elena è capitolata proprio per merito di un impetuoso merengue. Le cose tra di loro, non si svilupparono subito nel migliore dei modi ed infatti, lui la lasciò improvvisamente e lei di certo, non ha vissuto un momento particolarmente semplice.

Elena Braccini, parla la ex compagna di Dani Osvaldo: “Sempre dietro alle donnine”

Elena Braccini, intervistata da Oggi, ha parlato della rottura con Dani Osvaldo. “Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione – ha raccontato – . In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine… Un supplizio”. La donna riuscì a risollevarsi per merito dell’amore della primogenita Victoria che invitò la mamma a condividere il gioco con lei piuttosto che starsene sdraiata a letto. Successivamente la lenta ripresa e il riavvicinamento a Dani per merito di Ballando con le stelle. “Quando era in Argentina, non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui – ha detto ancora Elena -. Victoria e Maria Helena, le mie figlie, non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno”. Dopo avere accettato di partecipare al programma di Rai1, le cose fortunatamente sono cambiate con le figlie: “Le chiama spesso, viene quasi tutte le domeniche a trovarle: è più sereno, maturo. Speriamo duri”, ha concluso Elena, che il prossimo 15 giugno si sposerà con Niccolò, l’uomo che ha cresciuto le figlie di Osvaldo come se fossero sue.

