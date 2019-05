Osvaldo e Veera Kinnunen/ Video: “Dani ha avuto meno carisma!” (Ballando 2019)

L’avventura di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2019 si avvia alle fasi conclusive: questa sera la coppia più chiacchierata del programma di Milly Carlucci, disputerà la prima delle due semifinali della nuova stagione, scontrandosi con il vincitore del duello che vedrà contrapposti Ettore Bassi e Manuela Arcuri. Riusciranno a mantenere il consenso conquistato fino a oggi? Nell’ultima puntata, il duo di ballerini ha confermato il successo dell’intera stagione grazie a un sensualissimo paso sulle note di “Smoke on the water”, un’esibizione che ha permesso loro di raggiungere il terzo posto in classifica e che ha scatenato il chiacchiericcio del gossip. Sono in molti, infatti, ad aver notato la straordinaria sintonia desistente fra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. Ma cosa c’è di vero? In attesa di scoprirlo, ecco i voti con i quali il parterre ha giudicato la loro performance: Ivan Zazzaroni 9, Fabio Canino 9, Carolyn Smith 9, Selvaggia Lucarelli 8, Guillermo Mariotto 8. A questi si aggiungono i 15 punti della prova polinesiana, per un totale di 68 punti.

Canino: “Dani Osvaldo? Livello altissimo, ma…”

Voi altissimi quelli elargiti dalla giuria di Ballando con le Stelle a Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, ma non supportato da motivazioni altrettanto soddisfacenti. Il parterre ha infatti bacchettato il duo di ballerini per l’esibizione non in linea con quelle precedenti, pur riconoscendo un certo miglioramento da punto di vita tecnico. “Sono un fan loro da sempre”, ha spiegato Fabio Canino, che, pur notando il “livello altissimo” del concorrente, ha ammesso che “questo è il balletto che mi è piaciuto meno”. “Sarà tecnicamente migliore”, ha aggiunto poi il presentatore, “non sono qui per giudicare la parte tecnica, ma mi dispiace, vorrei qualcosa di più”. E i progressi a livello tecnico sono stati notati anche dalla presidentessa di giuria Carolyn Smith, che tuttavia non ha potuto fare a meno di sottolineare qualche piccolo errore nella postura delle braccia e della relativa posizione assunta dal corpo nella coreografia.

Selvaggia Lucarelli su Dani Osvaldo: “Ogni tanto guardavo Veera”

Dopo aver osservato con attenzione il paso di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Carolyn Smit ha notato per la prima volta nel concorrente “un programma molto più movimentato all’interno di una struttura di paso doble”. Ma, seppur in linea con un fattore tecnico, la sua coreografia non ha conquistato la sua prima fan, Selvaggia Lucarelli, che per la prima volta da quando Osvaldo si esibisce a Ballando, ha dovuto fare i conti con una nuova consapevolezza: “A me è successa una cosa che non è mai successa nelle tue esibizioni – ha spiegato la giornalista – cioè, ogni tanto guardavo Veera e questo non è un buon segno. Vuol dire – ha aggiunto Selvaggia – che ogni tanto ti ho perso. […] Vuol dire che lui ha avuto meno carisma per la vista. Parliamo sempre di un livello altissimo”. Riuscirà l’ex calciatore a rifarsi nella semifinale di questa sera? Di seguito, il video della sua ultima performance.

Video, il paso di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen

© RIPRODUZIONE RISERVATA