Daniel Osvaldo, chi è la nuova fidanzata Elena Mannucci/ “Rimasto folgorato in una intervista a Firenze”

L’ex calciatore ha ritrovato l’amore: chi è la nuova fiamma

Il cuore di Pablo Daniel Osvaldo è tornato a battere durante una sua incursione a Firenze, città nella quale ha lasciato un pezzo di cuore visti i suoi precedenti calcistici. L’ex attaccante argentino di recente è tornato nel capoluogo toscano, dove ha avuto la possibilità di conoscere la giovane giornalista Elena Mannucci e tra i due sarebbe subito scattata la scintilla. La reporter cura i canali social della Fiorentina e nella vita è anche una calciatrice della Pistoiese, come riportato dal settimanale Chi tra Elena e Osvaldo sarebbe da poco scattata una frequentazione, con l’ex Inter, Roma e Juventus che sarebbe rimasto folgorato da Elena durante un’intervista.

Pablo Daniel Osvaldo ed Elena Mannucci fidanzati/ Ex calciatore ritrova l'amore con il volto della Fiorentina

C’è chi racconta come tra i due sia esploso un vero e proprio colpo di fulmine, con Osvaldo che si trovava nella città fiorentina per riabbracciare le figlie Victoria e Maria Helena, che non vedeva da oltre un anno complici i recenti problemi di salute raccontati dall’ex attaccante della Fiorentina, che ha rivelato di fare i conti con una forte forma di depressione, anche se l’amore ritrovato con Elena Mannucci può rivelarsi un’arma a suo favore.

Conte al Napoli, l'ex Carannante: "Si rischia di creare delusione"/ Taglialatela: "Farebbe la differenza"

Osvaldo e la battaglia con la depressione: “Caduto nell’autodistruzione”

Solo poche settimane fa, prima di fare tappa in Italia a Firenze, Osvaldo ha deciso di aprirsi raccontando a tutti la sua battaglia con la depressione con la quale si ritrova da mesi a fare i conti in maniera più che seria: “Sento che la vita mi sta sfuggendo di mano, quello che voglio raccontare e condividere con voi è che sto facendo un trattamento psichiatrico, sto prendendo medicine. Ho una malattia specifica: perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare” ha raccontato l’ex Inter, Fiorentina, Juventus e Roma che ha poi svelato altri dettagli.

Sofia Goggia e l'infortunio: "E' stato una morte emotiva"/ "Mi sentivo svenire dai dolori lancinanti"

Fare i conti con la depressione ha riaperto in Daniel Osvaldo delle vecchie ferite e riscatenato le dipendenze che aveva provato con fatica a tenere a bada: “Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, che mi ha portato ad alcune dipendenze come alcol e droga”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA