ELENA CIANNI/ Il bacio e Massimo fa infuriare Ilaria? (Temptation Island)

Elena Cianni è la tentatrice di Massimo Colantoni, uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island 2019. I due sono sempre più affiatati e complici tra abbracci, effusioni e non solo. Durante l’ultima puntata, infatti, Massimo si sbilancia con la bella tentatrice arrivando a farle una proposta davvero spinta: dormire insieme. La proposta viene però rinviata al mittente dalla ragazza con un secco “non si può”, anche se in giardino non disdegna le attenzioni del fidanzato. Intanto la fidanzata Ilaria nel pinnetu e durante il falò assiste impietrita ai filmati del suo ragazzo tra le braccia della single Elena. Ma non è finita qui, visto che stando ad alcune anticipazioni durante la prossima puntata Elena e Massimo supereranno ogni limite.

Elena Cianni: bacio in arrivo con Massimo?

Massimo Colantoni e Ilaria Teolis pronti a dirsi addio a Temptation Island 2019? Durante la terza puntata del reality show dei sentimenti potrebbe accadere l’irreparabile per una delle coppie concorrenti di quest’edizione; stando alle prime indiscrezioni Massimo e Elena si lasceranno scappare un bacio. Un bacio che potrebbe segnare la fine della relazione con Ilaria che, dal canto sua, non sembra affatto disdegnare la corte del single Javier. Dopo la coppia “scoppiata” formata da Arcangelo e Nunzia, possibile che anche Massimo e Ilaria decidano di uscire dal programma da soli? Non è dato saperlo, ma sicuramente Massimo ha dalla sua il primo record di Temptation: è il primo fidanzato ad aver cambiato tentatrice. Il fidanzato di Ilaria, infatti, durante le prime puntate si era avvicinato a Federica Lepanto per poi cambiarla per Elena.

Elena Cianni a Temptation Island

Elena Cianni è sicuramente una delle tentatrici più chiacchiere di questa sesta edizione di Temptation Island 2019. La bella istruttrice di fitness e Zumba è una grande appassionata di sport e segue un regime alimentare sano. La passione per lo sport traspare anche sui social, in particolare su Instagram dove condivide diverse foto che la ritraggono all’opera, anche se non disegna altre passioni come la lettura. Sul lato sentimentale, invece, la bella Elena ha vissuto una lunga storia d’amore sfociata anche in una convivenza della durata di 3 anni. Dalla fine del 2018 è single, ma lo è ancora oggi visto che ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019.



