ILARIA TEOLIS E MASSIMO COLANTONI/ Crisi per colpa di Elena, ma.. (Temptation Island)

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono una delle coppie più in vista della nuova edizione di Temptation Island. Non sono ancora sposati: il presupposto della loro partecipazione è mettere alla prova loro stessi e la loro relazione, per capire se sia il caso di andare avanti oppure no. Ilaria e Massimo sono fidanzati da due anni. Lei ha 23 anni, lui 28, ed entrambi lavorano nel settore commerciale. Ilaria, in particolare, fa la commessa in una catena di ferramenta; Massimo, invece, è titolare di un negozio di abbigliamento. Come le altre coppie, i due desiderano capire se il sentimento basta oppure no. Se, cioè, riescono a resistere alle tentazioni in nome del loro amore. Sempre che tra loro sia amore: a quanto pare, Massimo è caduto alla prima occasione. Anzi, è stato lui stesso ad andare in cerca di Elena, una delle single, e a quanto pare le ha fatto una proposta abbastanza esplicita. Non si sa cosa sia successo di preciso tra i due. In ogni caso, Massimo sembra deciso ad approfondire la conoscenza.

Ilariaria Teolis e Massimo Colantoni: lui l’ha tradita?

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono in crisi? A quanto pare sì. Lo anticipa il video pubblicato sui social network della redazione, in cui si vede Massimo in atteggiamenti piuttosto equivoci con la bella Elena. Non è la prima volta che si avvicina a una tentatrice: era già successo all’inizio con Federica Lepanto, ma, in quel caso, nessuno dei due prese esplicitamente l’iniziativa. Questa volta, invece, l’intenzione di Massimo è chiara. Non c’è modo di capire come siano andate le cose. Quel che sappiamo lo sappiamo grazie alle prime immagini diffuse dal programma. Che – a proposito – anticipa anche la risposta di Ilaria. Alla vista della clip di Massimo ed Elena, quest’ultima ha reagito: “Apposto. Ciao Massimo”. Dunque c’è da aspettarsi che si lascino nella prossima puntata. Anche Massimo, però, potrebbe avere da ridire sul legame tra Ilaria e Javier.

Le dichiarazioni di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni

“Voglio partecipare a Temptation Island perchè voglio qualcosa di più dal nostro rapporto. Voglio un figlio, voglio una famiglia, voglio accanto qualcuno con cui invecchiare. Vorrei capire se Massimo è il ragazzo maturo che ho sempre sognato di avere accanto. Io ho cambiato vita e lavoro per adattarmi alle sue esigenze e non penso di fargli mancare nulla, non capisco perché lui faccia così”, ha dichiarato Ilaria Teolis. Questa, dunque, la ragione per cui partecipa al programma. Massimo invece ha spiegato: “Certi giorni per non discutere faccio tardi apposta in negozio perché quando torno a casa percepisco un clima teso dal quale tendo a fuggire. Sento di essere legato a lei e di provare un sentimento ma è troppo pesante! In fin dei conti chiedo solo di essere libero di giocare alla play senza sentirmi in colpa a casa mia!”.



