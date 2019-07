ELENA CIANNI/ Massimo: “potresti essere la persona giusta” (Temptation Island)

Grandissimo successo per Elena Cianni a Temptation Island 2019. La bella tentatrice, durante la seconda puntata del seguitissimo reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5, si è fatta conoscere dal grande pubblico per essersi avvicinata Massimo, il fidanzato di Ilaria. Massimo, dopo aver elegantemente scartato Federica Lepanto, ha puntato le sue attenzioni sulla 31 enne istruttrice di istruttrice di zumba e reggaeton facendo arrabbiare (e non poco) la fidanzata Ilaria. Massimo ed Elena, infatti, si sono avvicinati mostrando una grande affinità e complicità al punto che il fidanzato le ha detto: “sei pronta ad affrontare questo percorso insieme a me?”. Ma non è tutto, visto che Massimo si è lasciato andare a parole molto più importanti che lasciano presagire un finale negativo per la sua storia d’amore con Ilaria.

Elena e Massimo: sempre più vicini a Temptation Island

La nuova stagione di Temptation Island 2019 continua a regalare grandi sorprese e colpi di scena. Le coppie concorrenti di quest’anno stanno dimostrando grandissime difficoltà e in tanti sono “caduti” tra le braccia dei tentatori e tentatrici. Tra questi c’è anche Massimo Colantoni che all’interno del villaggio delle single ha dimostrato di non resistere al fascino di Elena Cianni, la bellissima 31 enne di Valmontone con cui ha instaurato una forte intesa. I due, infatti, si sono lasciati andare a confidenze tra un bicchiere di vino e una chiacchiera in giardino avvicinandosi davvero tanto. Il fidanzato Massimo ha dimostrato di essere molto incuriosito dalla istruttrice di fitness al punto di confidarle: “tu potresti essere la persona giusta qua dentro”. Non solo, Massimo si è spinto anche oltre arrivando a sfiorarle il lato b.

Elena è davvero interessata a Massimo?

La complicità di Massimo e Elena è stata naturalmente ripresa in toto dalle telecamere di Temptation Island e mostrata successivamente al falò alla fidanzata Ilaria, che ha reagito davvero male alla scena del fidanzato che sfiorava il lato b della bella Elena. “Mi fa proprio schifo, adesso ho il veleno dentro, il fuoco” ha detto infuriato la fidanzata che per fortuna si è poi fatta consolare dal single Javier. Possibile che anche la coppia formata da Massimo e Ilaria sia giunta al capolinea? Entrambi all’interno dei rispettivi villaggi hanno dimostrato interesse per altre persone: Massimo per Elena e Ilaria per Javier. Ma questo è abbastanza per troncare una storia? E sopratutto Elena, la tentatrice di Massimo è davvero interessata a lui oppure sta ricoprendo semplicemente un ruolo impostole dal programma? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprirlo!



