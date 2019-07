Temptation Island 2019/ Katia e Vittorio si lasceranno? Parla la mamma della Fanelli

Tra le coppie che hanno più scatenato l’attenzione del pubblico di Temptation Island 2019 c’è sicuramente quella composta da Vittorio e Katia. La fidanzata “fotonica” del programma di Canale 5 ha suscitato le simpatie di molti ed è infatti già la grande protagonista di questa edizione. Il suo rapporto con Vittorio è però in crisi: se lui si dice innamorato, lei non sembra esserlo. A chiarire un po’ questa delicata situazione è la mamma di Katia, la signora Giovanna. Alle pagine del Magazine di Uomini e Donne tiene a chiarire che sua figlia è così come la vediamo: “Frizzante, esattamente come la vedete in tv. Non si accontenta mai, passeggia per casa sempre in tiro. È molto vanitosa e finché non è convinta di come è vestita si cambia mille volte”, racconta la mamma. Una descrizione che in effetti rispecchia perfettamente quanto abbiamo visto in queste prime due puntata di Temptation Island 2019.

TEMPTATION ISLAND: KATIA E VITTORIO SI LASCERANNO? PARLA LA MAMMA

La signora Giovanna si esprime anche sul rapporto di Katia e Vittorio dopo quanto visto a Temptation Island 2019. “Vittorio è un ragazzo molto pacifico, mentre Katia ha un carattere più duro: è determinata e sa ciò che vuole.” Il problema potrebbe dunque essere che “Lui ci tiene molto, cerca di accontentarla in tutto, è accondiscendente.” D’altronde “Mia figlia è il classico peperino, le piace dire sempre la sua anche se si tratta di mettere bocca sull’abbigliamento del suo fidanzato.” Ma cosa pensa allora della loro relazione? Questa storia supererà la prova di Temptation Island? La mamma di Katia conclude “Non so cosa sia accaduto tra loro due all’interno del villaggio ma, comunque vada, appoggerò qualsiasi loro decisione”.

